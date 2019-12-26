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ФАН публикует фото и видео с места покушения на главу района Воронежской области

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ФАН публикует фото и видео с места покушения на главу района Воронежской области

Воронеж, 26 декабря. Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов пострадал при взрыве собственного автомобиля. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте покушения на чиновника и предоставил фотографии и видеозаписи.

Инцидент в поселке Рамонь произошел в четверг утром. Машина Фролова взорвалась на улице Ильинского, в тот момент мужчина садился в автомобиль. Не исключено, что взрывное устройство подложили под транспортное средство.

ФАН публикует фото и видео с места покушения на главу района Воронежской области

От взрыва Фролов получил ранения, однако, по данным региональных властей, его жизни ничего не угрожает. Чиновника доставили в БУЗ ВО «Рамонская РБ».

ФАН публикует фото и видео с места покушения на главу района Воронежской области

Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело. Специалисты осматривают место происшествия, откуда у ФАН появились снимки и видеозаписи.

На кадрах запечатлена работа эвакуатора и взрывотехников Федеральной службы безопасности России. Обстоятельства произошедшего и личность преступника устанавливаются.

Источник: Федеральное агентство новостей
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