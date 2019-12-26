Опрос показал, что большинство жителей Украины доверяют Зеленскому

Киев, 26 декабря. Свыше 60% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Такие данные представил фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива после опроса жителей РФ.

Согласно результатам опроса, опубликованного в ноябре социологической группой «Рейтинг», свыше половины жителей Украины убеждены, что Зеленский более эффективен, чем бывший президент страны Петр Порошенко.

«Положительный баланс рейтинга доверия, то есть предпочтение доверия над недоверием, имеют только два политика — Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков (спикер Верховной рады. — Прим. ФАН)», — говорится в результатах нового исследования.

Оказалось, что меньше всего украинцы доверяют Петру Порошенко. Экс-президенту «совсем не доверяют» 58,3% жителей Украины, а 21,9% — «скорее не доверяют». О доверии к бывшему главе государства заявили лишь 13,9% украинцев.

Кроме того, 43% опрошенных сообщили, что считают нынешнюю украинскую власть лучше предыдущей. 34% украинцев отметили, что новое правительство ничем не отличается от старого. Еще 13% респондентов считают, что нынешняя власть хуже предыдущей.

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова проводил опрос с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины, кроме Донбасса. В исследовании приняли участие 2017 респондентов старше 18 лет.