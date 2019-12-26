Появились новые подробности о покушении на главу района под Воронежем

Воронеж, 26 декабря. Целью покушения на главу Рамонского района Николая Фролова могло быть не убийство, а акция устрашения.

Характер случившегося напоминает некие криминальные разборки, но выяснять это предстоит следователям. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах.

В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Вероятно, что следствие будет проходить в рамках статьи «покушение на убийство». Эксперты продолжают работать на месте взрыва

Местные жители говорят, что глава района человек деятельный и неконфликтный. Заботливый муж и отец двух дочерей. Свой пост чиновник занимает с 2018 года. До этого он руководил Айдаровским сельским поселением в том же районе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что автомобиль воронежского чиновника был взорван около восьми часов утра в четверг 26 декабря. Не исключается, что взрывное устройство было подложено под автомобиль главы района.