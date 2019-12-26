Автоэксперт назвал плюсы нового порядка регистрации авто в дилерских центрах

С 1 января 2020 года россияне смогут регистрировать новые автомобили без посещения ГИБДД. Такое решение властей позволит избежать коррупции при выдаче госномеров. Так считает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

Как пишет «Коммерсант», новый порядок регистрации авто утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, подписав соответствующее постановление. Документ предполагает, что регистрация новых транспортных средств будет возможна при помощи компаний, получивших статус специализированной организации и включенных в реестр Министерства внутренних дел России.

Автовладельцы смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне при наличии специального сотрудника. В процедуру регистрации входит осмотр автомобиля и проверка документов владельца. Впоследствии вся информация будет направляться в ГИБДД через портал госуслуг.

Сергей Канаев в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что такая инициатива властей действительно может облегчить жизнь автовладельцам.

«С одной стороны, действительно это облегчит жизнь многих людей, которые покупают автомобили, в первую очередь, на первичном рынке, но, с другой стороны, на вторичном немного другая история», — подчеркнул Канаев.

Автоэксперт признался, что ранее он выступал за реализацию этой идеи, но предлагал ввести новую практику регистрации только на первичном рынке автомобилей.

«Сейчас эту идею хотят внедрить на вторичном рынке, но на нем есть риски. Специализированные центры — это хорошо, но осматривать автомобиль должен человек, который несет за это ответственность. Говорят, что будут запрещать это делать центрам, в работе которых будут обнаружены какие-либо нарушения. В любом случае эту идею нужно развивать, так как во многих цивилизованных странах такой подход есть. Если мы будем идти не своим собственным путем, а изучать международный опыт и не совершать ошибок, то все будет нормально», — рассказал он.

Автосалоны сами не занимаются выдачей номеров, они будут обращаться в специализированные центры, которые их изготавливают, объясняет собеседник ФАН.

«Это уже будут две структуры работать. В этом плане есть один плюс, когда мы говорим о какой-то коррупции при выдаче госномеров. В случае получения через центр будет видна связка — какие номера куда будут уходить. Но все это нужно смотреть по ходу, как оно будет развиваться», — добавил Канаев.

Ранее вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. Согласно приказу МВД, автомобильные номера будут присваиваться компьютером по случайному алгоритму. Ранее такая система работала в Москве, теперь ее действие распространится на всю Россию.

Новый порядок упрощает процедуру регистрации для автомобилистов, которые не успели поставить на учет авто в установленные законом сроки, и при этом прежний водитель не снимал транспортное средство с регистрации. Теперь новому автовладельцу достаточно прийти в ГИБДД с договором купли-продажи.

Также в ГИБДД рассказали, что в 2020 году будут выдаваться автомобильные номера нового образца. Типоразмеры знаков будут вводиться согласно разработанному ГОСТ Р 50577-2018. Под разные виды транспорта будут разработаны 10 типов номеров.