Москва, 26 декабря. Мировое сообщество должно признать нелегитимным так называемое Правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем. Об этом в четверг заявил эксперт по международным вопросам движения «Сильная Россия» Александр Ионов.

«На сегодняшний день правительство Сарраджа — это антиконституционное правительство. Это сторонники ваххабитов, терроризма, радикального ислама. Они представляют опасность не только для жителей Ливии, но и для всего мира», — пояснил он «Политике сегодня».

Ионов добавил, что под эгидой ПНС Ливии в стране развилось настоящее террористическое подполье. Боевики открыто появляются на военных базах и обучаются у западных инструкторов. На подконтрольных ПНС Ливии территориях происходят убийства и похищение людей.

Эксперт также полагает, что мировые лидеры должны дать правовую оценку действиям Турции, которая, нарушив резолюцию ООН, договорилась о военной поддержке Триполи.

Напомним, что в настоящее время в Триполи заседает подконтрольное западным странам Правительство национального согласия Ливии, связанное с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе запрещены в РФ) и другими террористическими группировками.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара тем временем проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Весной Хафтар повел ЛНА на Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.