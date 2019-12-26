Образовательные проекты Петербурга получат 800 млн рублей из федерального бюджета

Санкт-Петербург, 26 декабря. Для реализации образовательных проектов в Санкт-Петербурге выделят 800 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Финансирование будет осуществляться в рамках достигнутых соглашений между Северной столицей и Министерством просвещения России.

Подписанное постановление касается пяти контрактов о предоставлении в 2020 – 2022 годах средств из федерального бюджета для региональных проектов национального проекта «Образование», передают «Невские Новости».

800 миллионов рублей пойдут на создание центра опережающей профессиональной подготовки, детского технопарка «Кванториум», регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и других проектов.

Часть финансирования пойдет на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 456 образовательных учреждениях и создание трех центров цифрового образования детей «IT-куб», а также на обновление материально-технической базы шести школ города.

Ранее ФАН сообщал. что Беглов назвал четыре главных достижения петербургских властей за неделю.