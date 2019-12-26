Чаплин назвал «ложным снобизмом» призыв Водонаевой «не рожать рабов»

Протоиерей Всеволод Чаплин уверен, что призыв участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой «не рожать рабов» понравится западным фондам, заинтересованным в сокращении численности жителей страны.

Ранее Водонаева в Instagram обратилась к «материнскому фонду» России и призвала жителей страны не рожать государству «рабов».

«Если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать», — написала она.

Таким образом Водонаева отреагировала на сообщение о том, что в одном из регионов страны власти рекомендовали частным больницам перестать делать аборты. По мнению бывшей участницы скандального телепроекта, аборт — это личное дело каждой женщины, у которой на первом месте должны стоять образование, карьера, заработок и путешествия. Если же россиянка не преуспела в каждом из пунктов, материнство ей якобы противопоказано.

«Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству», — заключила блогер.

На сообщение Водонаевой отреагировал Протоиерей Всеволод Чаплин, которой в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал поведение бывшей участницы «Дома-2» снобизмом.

«Это ложный снобизм, который обычно свойственен людям, выпрыгнувшим из социальных низов в какие-то псевдоэлиты. Вот люди, которые имеют настоящую элитную традицию, в частности наши дворяне, никогда не ограничивали себя по социальным причинам в рождении детей, даже когда жили в нищете. И тех, кто от них зависел, то есть людей, работавших на них, служивших им тоже никогда не ограничивали. Поэтому заявление Водонаевой — это плебейство, которое себя почему-то мнит патрицианством. Ну и конечно это высказывание наверняка понравится всяким западным фондам, которые нацелены на сокращение народонаселение России и поэтому являются врагами России», — пояснил Чаплин.

Собеседник ФАН не удивится, если в будущем окажется, что заявление таких людей, как Водонаева, направлено на руководство западных компаний и фондов заинтересованных в сокращении численности россиян.

«Посмотрим, как сложится жизнь этого человека, не убьет ли эта дама себя морально или социально, как только окажется прожевана машиной дешевой популярности и выплюнута в те самые социальные низы, над которыми она сейчас так самоуверенно прикалывается», — заключил Всеволод Чаплин.

Напомним, Водонаева дважды была замужем, оба брака закончились разводом. От одного из супругов у нее есть сын. Известность и работу в развлекательных программах на телевидении Водонаева получила благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2», где на протяжении трех лет жила под камерами и зарекомендовала себя как одну из самых скандальных участниц.