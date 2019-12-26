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Чаплин назвал «ложным снобизмом» призыв Водонаевой «не рожать рабов»

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Всеволод Чаплин

Протоиерей Всеволод Чаплин уверен, что призыв участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой «не рожать рабов» понравится западным фондам, заинтересованным в сокращении численности жителей страны.

Ранее Водонаева в Instagram обратилась к «материнскому фонду» России и призвала жителей страны не рожать государству «рабов».

«Если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать», — написала она.

Таким образом Водонаева отреагировала на сообщение о том, что в одном из регионов страны власти рекомендовали частным больницам перестать делать аборты. По мнению бывшей участницы скандального телепроекта, аборт — это личное дело каждой женщины, у которой на первом месте должны стоять образование, карьера, заработок и путешествия. Если же россиянка не преуспела в каждом из пунктов, материнство ей якобы противопоказано.

Водонаева

«Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству», — заключила блогер.

На сообщение Водонаевой отреагировал Протоиерей Всеволод Чаплин, которой в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал поведение бывшей участницы «Дома-2» снобизмом.

«Это ложный снобизм, который обычно свойственен людям, выпрыгнувшим из социальных низов в какие-то псевдоэлиты. Вот люди, которые имеют настоящую элитную традицию, в частности наши дворяне, никогда не ограничивали себя по социальным причинам в рождении детей, даже когда жили в нищете. И тех, кто от них зависел, то есть людей, работавших на них, служивших им тоже никогда не ограничивали. Поэтому заявление Водонаевой — это плебейство, которое себя почему-то мнит патрицианством. Ну и конечно это высказывание наверняка понравится всяким западным фондам, которые нацелены на сокращение народонаселение России и поэтому являются врагами России», — пояснил Чаплин.

Собеседник ФАН не удивится, если в будущем окажется, что заявление таких людей, как Водонаева, направлено на руководство западных компаний и фондов заинтересованных в сокращении численности россиян.

Чаплин назвал «ложным снобизмом» призыв Водонаевой «не рожать рабов» России

«Посмотрим, как сложится жизнь этого человека, не убьет ли эта дама себя морально или социально, как только окажется прожевана машиной дешевой популярности и выплюнута в те самые социальные низы, над которыми она сейчас так самоуверенно прикалывается», — заключил Всеволод Чаплин.

Напомним, Водонаева дважды была замужем, оба брака закончились разводом. От одного из супругов у нее есть сын. Известность и работу в развлекательных программах на телевидении Водонаева получила благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2», где на протяжении трех лет жила под камерами и зарекомендовала себя как одну из самых скандальных участниц.

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