Семенович в платье с глубоким декольте зажгла с Костюшкиным

Москва, 26 декабря. Бывшая солистка поп-коллектива «Блестящие» Анна Семенович в платье с глубоким декольте станцевала цыганочку, чем привела в восторг своих поклонников. Видеоролик со страстными танцами артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница призналась, что в последнее время сильно устала и практически не спит, но не теряет бодрого расположения духа. На видео также запечатлен ее коллега по цеху Стас Костюшкин, который подхватил движения певицы, сообщает «Утро.ру».

«С самолета я сразу поехала на репетицию в Крокус, но как только я надела концертное платье, увидела своих коллег, усталость прямо рукой сняло. Мы со Стасом Костюшкиным так вчера зажгли на сцене!» — написала артистка в комментарии под видео.

Фолловерам понравился и танец певицы, и ее настроение. Кроме того, они, конечно, не могли оставить без внимания пышные формы Семенович. Комментаторы под видео интересовались у Семенович, откуда у нее столько бодрости. Некоторые предположили, что ее энергией можно без проблем заряжать телефоны.

«От вас можно заряжать телефоны», — указывают участники обсуждения.

Певице сделали огромное количество комплиментов, отметив ее сексуальный наряд, прическу и танцы.

Ранее певица Анна Семенович призналась, что страдает из-за внушительного размера своей груди. По словам артистки, при выборе одежды она испытывает большие трудности.