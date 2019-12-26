Мать Бузовой прокомментировала возможный арест дочери

Санкт-Петербург, 26 декабря. Телеведущей Ольге Бузовой грозит арест на 15 суток за нарушение ПДД.

Автомобиль звезды попадал в поле зрения камер ГИБДД не раз. За год на счету Бузовой скопилось более 60 нарушений правил дорожного движения. Большинство из них не оплачены. Среди нарушений: несоблюдение дорожной разметки, превышения скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие. 15 суток певица может получить за нарушение, совершенное еще летом. Игнорируя ограничительные знаки, девушка превысила скорость на 40-60 км/ч.

Однако мама певицы и телеведущей убеждена, что вся эта информация не имеет никакого отношения к ее дочери.

«Понятия не имею. У нее водитель есть. Поэтому кто там нарушает? Она в принципе не может нарушить, потому что ездит с личным водителем», — заявила Ирина в беседе с Пятым каналом.

Ранее стало известно о коммунальной задолженности Ольги Бузовой за квартиру во Фрунзенском районе Петербурга.

Управляющая компания «Космосервис» потребовала погасить долг в размере 10 тысяч рублей, однако Бузова сообщения коммунальщиков оставила без ответа. После этого представители компании обратились в суд, который вынес решение о принудительном взыскании средств.