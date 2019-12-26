Москва, 26 декабря. Запуск паломнических туров в Сирии показывает стремление России и дальше укреплять влияние христианства, причем не только на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Ранее о планах организовать с весны туры по христианским святыням в Сирии рассказал глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин. По его словам, в маршрут войдут посещение храмового комплекса в Маалюле, центр Дамаска, Хомс, Алеппо. Регистрация желающих будет происходить через паломнический центр «Святая земля».

Бредихин, комментируя планы ИППО, напомнил, что именно Россия помогла сохранить в Сирийской Арабской Республике христианские ценности и сумела защитить самих христиан.

«Именно благодаря РФ христиане на территории Сирии и сохранились, иначе бы террористы их просто уничтожили», — цитирует эксперта NewInform.

Бредихин считает, что инициатива России важная и нужная, это большой формат паломничества, который широко использовался до революции.

«В паломнические маршруты войдут ведь не только сирийские святые места, но и территория Палестины, река Иордан», — добавил он.

Напомним, в Сирии с 2011 года длится вооруженный конфликт. Россия не только помогла властям страны разгромить террористов «Исламского государство»1 (запрещено в РФ), но и по-прежнему поддерживает в вопросе восстановления инфраструктуры и содействует возвращению беженцев.

Федеральное агентство новостей на основе собранной в САР информации выпустило ряд расследований, в рамках одного из которых рассказало о героизме русских, который привел к успеху сирийской кампании.

Корреспондентам ФАН также удалось собрать доказательства связи с террористами ИГ1 журналиста «Новой газеты» и автора фейков про ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова и его спонсора, беглого олигарха Михаила Ходорковского. Известно стало и о помощи, оказываемой террористам американской стороной.

В совсем недавно вышедшем расследовании говорится о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию об операции РФ в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.