Путин заявил о необходимости учесть интересы аграриев в каждом нацпроекте

Москва, 26 декабря. Интересы аграриев и сельских территорий необходимо учесть в каждом национальном проекте в обязательном порядке. Об этом заявил в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин во время заседания Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Российский лидер обратил внимание, что именно на селе живет более половины российских граждан с низкими заработными платами — около 53%. Следовательно, указал глава государства, первостепенная, общенациональная задача по снижению и преодолению бедности в стране в существенной степени имеет «сельское измерение».

Путин указал на то, что у аграриев и сельских территорий нет своего отдельного профильного национального проекта.