Путин потребовал гарантий продовольственной безопасности России

Москва, 26 декабря. Продовольственная безопасность России должна быть гарантирована не только объемами продукции, но и ее качеством. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса (АПК).

«Продовольственная безопасность страны должна быть гарантирована не только объемами производства, но и качеством продукции», — сказал он.

Президент также отметил важное значение перспективных исследований в области селекции в растениеводстве и животноводстве и в разработке новых кормов.

В четверг, 26 декабря, Путин принял участие в заседании Государственного совета по вопросам развития военно-промышленного комплекса и государственной аграрной политики.

Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на совещании должны были выступить президент России, министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев и главы администраций Тамбовской и Липецкой областей Александр Никитин и Игорь Артамонов.