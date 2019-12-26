В Кемеровской области ищут младенца, которого мать составила на трассе на морозе

Кемерово, 26 декабря. Волонтеры кузбасского поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают трехмесячную девочку Галину Сардаковскую. Ориентировка размещена в официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что девочку кемеровчанка оставила на трассе в мороз. Рост младенца составляет 60 сантиметров, у нее русые волосы, а также карие глаза.

Как пишет «Газета Кемерова», 24 декабря, когда пропала девочка, Галина Сардаковская была одета в серо-коричневый пятнистый пуховик и белую шапку.

Как передавали средства массовой информации, мать ребенка рассказала правоохранителям, что якобы девочка поперхнулась и умерла. Мать рассказала, что из-за этого решила оставить дочь на трассе Кемерово — Томск.