Иски Сирии к США обернутся для Вашингтона провалом при любом раскладе, уверен эксперт

Москва, 26 декабря. Последствия исков Сирии из-за устроенного США грабежа республики будут для Вашингтона печальными — они создадут прецедент и подорвут влияние Штатов на международной арене, считает военный эксперт, участник экспертного совета ОО «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Эксперт назвал решение сирийских властей подать иск к США «продуманным и очень хитрым антиамериканским ходом». И, по мнению Перенджиева, озвученные сирийским руководством во всеуслышание намерения добиться справедливости не случайны — это прямое обвинение, на которое чиновники Белого дома должны будут официально ответить.

«Еще никто не призывал США ответить за их преступления на международном уровне, а Дамаск наверняка подаст иск не только в Международный суд ООН, но и в Международный уголовный суд в Гааге, так как преступления американской власти не только политические, но и военные, — отметил Перенджиев в беседе с «Экономикой сегодня». — Сама мысль, что представители США должны ответить за свои действия перед международным сообществом, для элит Вашингтона неприемлема. Но Дамаск показывает: Америка не должна чем-то отличаться от остальных стран мира».

По его мнению, иск руководства САР к американскому государству поставит Вашингтон в крайне сложное положение. Если суд будет независимым, то американской стороне придется отвечать за вторжение на территорию республики и устроенный там беспредел, указал Перенджиев. Однако, по его мнению, скорее всего, ожидается другой сценарий развития событий — «США по обыкновению надавят на суд, заставив его занять ангажированную позицию».

«Сирия не просто подаст иск в международные инстанции против США за незаконную добычу нефти, но и явно потребует возмещения ущерба. А мы помним, что ровно таким же грабежом Штаты ранее занимались в Ираке, Ливии и ряде других стран», — добавил он.

При этом эксперт не исключил, что в скором времени в международные суды обратятся и другие государства, на территорию которых незаконно вступала нога американцев.

Более того, любое решение по этим делам будет для США провалом, поскольку репутация Вашингтона, несмотря на победу или проигрыш, подорвет репутацию, уверен политолог. Он не исключил, что в дальнейшем могут поднять вопрос о создании суда, не зависимого от США, что сильно ударит по политике влияния Вашингтона.

«И главное — волна резонанса заставит американцев уйти из Сирии, чтобы не множить репутационные и геополитические потери», — резюмировал Перенджиев.

Напомним, США вторглись в Сирию под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). Спустя несколько лет американские власти объявили о выводе войск из республики, однако затем решили оставить часть военного контингента в САР.

Американские специалисты при содействии курдских боевиков, которые сотрудничают с ИГ1, незаконно добывают сирийскую нефть и вывозят ее из республики. Штаты объясняют свои действия «защитой» нефтяных месторождений САР от террористов.

Причем Министерство обороны России обнародовало кадры, которые доказывают причастность США к преступным действиям в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.