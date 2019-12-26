Судан заявил, что не участвует в боевых действиях в Ливии

Хартум, 26 декабря. Официальный представитель Вооруженных сил Судана бригадный генерал Амир Мухаммад Хасан прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о суданских наемниках, воюющих в Ливии.

Он отметил, что наемники воюют только за самих себя. Они «не имеют конкретной страны», поэтому суданская армия не несет ответственности за их действия. Вооруженные силы Судана уважают резолюцию Совбеза ООН и не участвуют в боевых действиях в Ливии.

В то же время Хасан призвал стороны конфликта в Ливии определить национальность наемников и назвать места, откуда они прибыли.

«Национальности в этом регионе схожи по своим характеристикам, и эти наемники могут быть не суданцами», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о суданских наемниках, которые якобы сражаются с Ливийской национальной армией (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар.

Весной ЛНА объявила о новом этапе антитеррористической операции, поставив цель освободить Триполи от боевиков. В настоящее время в столице страны находится подконтрольное Западу Правительство национального согласия Ливии, которое связано с террористическими группировками «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в России). Ситуация в Ливии остается нестабильной с тех пор, как в 2011 году произошел поддерживаемый США госпереворот, в ходе которого был свергнут ливийский лидер Муаммар Каддафи.

1 Организация запрещена на территории РФ.