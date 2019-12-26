На шоу Собчак раскрыли правду об «исчезновении» Кабаевой

Москва, 26 декабря. Известная гимнастка и олимпийская чемпионка Алина Кабаева не ходит на светские мероприятия, поскольку ей это просто неинтересно. К такому выводу пришли гости ведущей и журналистки Ксении Собчак, которых она собрала для очередного выпуска своего YouTube-шоу.

На этот раз на съемки «Осторожно, Собчак!» ведущая пригласила людей, разбирающихся в светской жизни, чтобы обсудить данную тему в формате круглого стола. Гости шоу поспорили, кого из популярных личностей можно считать светским персонажем, а кого — нет. Например, эксперты пришли к выводу, что к светскому обществу можно причислить журналистку Наилю Аскер-заде. Фото телеведущей даже публиковали на обложке журнала Tatler — одного из главных российских изданий, пишущих о светской жизни. Тогда Собчак вспомнила, что на обложке глянцевого журнала в свое время появлялась и Алина Кабаева.

«Алина Кабаева была на обложке Vogue с надписью «победа» между ног», — рассказала ведущая.

Кроме того, гимнастка достаточно богата и занимается общественной деятельностью, однако в светской хронике или на мероприятиях увидеть ее нельзя, что удивляет Собчак. Создательница Telegram-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр раскрыла правду об «исчезновении» Кабаевой.

«Потому что ей неинтересно. <…> А это важнейший критерий», — пояснила Столяр.

Отметим, в этом же выпуске создательница «Антиглянца» заявила, что Собчак «охомутала» режиссера Константин Богомолова, чтобы сблизиться с культурным классом, пишет «Утро.ру». Гости шоу отметили, что сейчас светское общество Москвы составляют богатые люди и представители творческой элиты, передает «Царьград».