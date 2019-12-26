Оренбургская молодежь привлекла 35 миллионов рублей инвестиций в регион

Оренбург, 26 декабря. Инвестиции на общую сумму 35 млн рублей получила Оренбургская область, благодаря участию активной молодежи в грантовых конкурсах.

Поддержку от Фонда президентских грантов получили 11 социально-значимых проектов. Финансирование еще 13 будет осуществляться благодаря победе в конкурсах от Росмолодежи, передает РИА56.

Обладателями большинства грантов стали областные некоммерческие детские и молодежные общественные организации.

В топ-100 лучших проектов, поддержанных Фондом президентских грантов, попал детский центр «Город детства – Оренбургский «Сириус. Проект был организован общественной организацией «Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы».

Кроме того, по итогам от конкурсов Росмолодежи, денежную поддержку получили шесть инициатив вузов и региональное отделение «Юнармии». Оренбуржцами был организован форум корпоративного волонтерства, созданы креативные лаборатории, а также поднимался вопрос поиска новых способов привлечения туристов в регион.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что более 1 700 молодых ученых получат финансовую поддержку от руководства города на общую сумму 87 миллионов рублей.