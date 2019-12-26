Газовый экспорт России станет глобальным благодаря СПГ-прорыву и трубам на Восток

Последние изменения на газовом рынке на первый взгляд выглядят пугающими: всего два года назад спотовая цена природного газа в Европе достигала 360 долларов США за 1000 кубометров, тогда как сегодня «за счастье» воспринимаются цены в 140–160 долларов.

Однако именно такое депрессивное ценовое состояние рынка, как в Европе, так и в целом в мире, создает для России уникальное окно возможностей, которое наша страна пытается самым активным образом реализовать. Эти возможности позволят России уйти от зависимости от европейского газового рынка, на котором в прошлом ей пытались диктовать правила и невыгодные условия работы.

«СП-2» — вопрос диверсификации транзита, но не экспорта

Еще несколько лет назад российский экспорт газа представлял собой «путь в Европу»: Старый Свет выкупал львиную долю поставляемого за рубеж российского топлива. Такое состояние рынка называется монопсонией или монополией покупателей — оно столь же опасно, как и классическая монополия продавцов.

Если вам казались в прошлом несправедливыми положения Третьего энергопакета ЕС, применением которого много раз пытались «нагнуть» Россию в газовом вопросе, то это неслучайно. Этот документ — пример внеэкономического, монопольного давления Евросоюза на продавцов газа, которые и без того конкурируют на его газовом рынке.

Именно вокруг этого закручен весь сюжет ухода России от украинского транзита. Наша страна хочет прекратить сложившуюся в прошлом монопсонию, а Европа пытается всячески ее сохранить. Хотя формально санкции против СП-2 вводит США, Европа реагирует подчеркнуто спокойно: мол, это же ваш газопровод — вы его и достраивайте.

Конечно, Россия достроит СП-2. И произойдет это не через «годы или десятилетия», как это звучит в некоторых пораженческих оценках, а гораздо быстрее — за месяцы.

Даже сегодня, после ухода с проекта швейцарской компании Allseas Group, у «Газпрома» есть суда, которые могут вести прокладку СП-2. Правда, несамоходная баржа «Фортуна», принадлежащая российской компании МРТС, которая использовалась в качестве подстраховки для работы швейцарского подрядчика, все-таки не особо удачный вариант по достройке СП-2. Связано это с несколькими моментами.

Во-первых, «Фортуна» — это именно баржа, пусть и морская. Как следствие, для работы ей требуется постоянное присутствие буксиров, которые должны обеспечивать как точное позиционирование судна, так и его уход с точки укладки в случае шторма или плохой погоды.

Во-вторых, укладывать трубы «Фортуна» может не быстро — в темпе около 1 км в день — баржу нужно каждый раз выставлять буксирами над нужной точкой. К тому же у «Фортуны» есть ограничения по глубине укладки и точности собственного позиционирования. Это прямо прописано в экологическом предписании, выданном Данией, — как следствие, надо или переоборудовать «Фортуну» под требования более точного позиционирования укладки, или добиваться изменений в экологическом разрешении. Оба этих процесса, понятное дело, затратные как по времени, так и по деньгам.

Впрочем, кроме «Фортуны» у «Газпрома» есть и другой вариант — перегнать с Дальнего Востока принадлежащий той же МРТС самоходный трубоукладчик «Академик Черский», который сейчас обслуживает добычу Южно-Киринского месторождения, снабжающего газом проект «Сахалин СПГ». Чтобы использовать это судно для достройки морского газопровода, необходимо лишь установить и модернизировать сварочные посты. «В девичестве» «Академик Черский» назывался Jascon 18 и был заложен по заказу нигерийской компании STG как многоцелевое трубоукладочно-строительное судно для работы на шельфе Нигерии.

Напомним, что в августе 2015 года США добавили в свой санкционный список Южно-Киринское месторождение. В результате партнер «Газпрома» по проекту, американская компания Shell, просто снялась с места и уплыла со всеми специализированными судами — ровно таким же образом, как в декабре 2019 года это сделали швейцарцы из Allseas Group, сорвавшие постройку СП-2. Но уже в мае 2016 года «Газпром» подтвердил слухи о покупке Jascon 18, который, получив новое название, приступил через полгода к работам на шельфе Сахалина, полностью заменив ушедшие суда американцев.

В такой же логике будет решен и вопрос «СП-2». Любой трубоукладчик — это крупное судно, которое после постройки трубопровода будет простаивать. Как следствие, обычно его не покупают, а пытаются договориться с компанией, которая на подобных работах специализируется. Ведь судно — это не просто кусок железа, но портовая и береговая инфраструктура, снабжение, команда, специалисты — целый бизнес на прокладке труб.

Кстати, сегодня во всем мире его ведут фактически лишь две компании: швейцарская Allseas Group и итальянская Saipem. Однако благодаря антироссийским санкциям США такая уникальная компания может неожиданно появиться и в России.

В целом, СП-2 действительно достроят — речь сейчас идет исключительно о выборе наиболее экономически правильной схемы достройки.

И все же «Северный поток — 2» лишь решит проблему диверсификации российского транзита в Европу, но не нарушит монопсонию европейцев на российский газ.

Ниже цены — больше газа. Но выживают не все

Несмотря на то, что рынок газа, в отличие от рынка нефти или биржевых промышленных металлов, гораздо более зарегулирован, обычные законы спроса и предложения вполне буднично действуют и на нем.

При этом спрос на природный газ как топливо эластичен: им легко заменять другие углеводороды — как в химии, так и в «большой» энергетике. Чуть большая стабильность спроса, конечно, присутствует на транспорте, но и тут «переоборудование на газ» уже давно стало обыденной процедурой, а не какой-то экзотикой. Как следствие, падение цен на газ тут же вызывает рост его потребления — на транспорте он вытесняет более дорогую нефть, а в энергетике — менее технологичный и экологичный уголь.

Для европейского рынка эта тенденция подкрепляется еще и тем, что природный газ является наиболее «малоуглеродным» топливом, а газовые пиковые электростанции, «пикеры» — это по сути, единственная разумная поддержка нестабильной солнечной и ветряной генерации. В силу чего рост доли ветряной и солнечной энергетики в европейском энергобалансе столь же ожидаемо приводит к росту потребления природного газа, которым компенсируются провалы возобновляемой энергетики.

Ситуация «высокого» рынка газа, когда цена достигала 420 долларов за 1000 кубометров на европейском рынке, а на японском и вовсе составляла 530–620 долларов за 1000 кубометров, в последний раз наблюдалась на предыдущей повышающей волне сырьевого суперцикла, которая продолжалась с конца 2010 по конец 2014 года. После этого цены на энергоносители стали падать, и небольшой отскок вверх в период 2017–2018 годов не спас ситуацию в глобальном плане.

Проблемой последнего десятилетия стал переизбыток предложения природного газа, который был создан как раз в период повышающей волны цен 2010–2014 годов, когда реальность «нефти по 100 и навсегда» уже казалась незыблемой. Пострадала от него и Россия — ведь, как уже было сказано, газовый экспорт нашей страны исторически оказался замкнут на Европу.

Наиболее же наглядным примером такой «газовой зависимости продавца» стала Австралия, которая умудрилась при построении мощнейшей индустрии экспорта сжиженного природного газа совершить все мыслимые и немыслимые ошибки. В результате чего крупнейший в мире экспортер СПГ сегодня продает значительную часть газа в убыток, а цены на внутреннем рынке оказались выше, чем при поставке за рубеж.

Конечно, австралийский газ сегодня востребован на рынке, учитывая ситуацию с эластичностью спроса. Но вот сроки окупаемости австралийских газовых проектов улетели куда-то в «бесконечность»: на сегодняшний день австралийские СПГ-заводы работают только на покрытие текущих издержек, а о возврате десятков миллиардов долларов инвестиций никто и не заикается.

Арктический прорыв России

Теперь мы просто перечислим имена: «Борис Давыдов», «Борис Вилькицкий», «Кристоф де Маржери», «Эдуард Толль» «Федор Литке» «Георгий Брусилов», «Георгий Ушаков», «Николай Урванцев», «Николай Евгенов», «Николай Зубов», «Рудольф Самойлович», «Владимир Русанов», «Владимир Визе», «Владимир Воронин», «Яков Гаккель».

Это серия из пятнадцати танкеров-газовозов, построенных для обеспечения проекта «Ямал СПГ». Суда эти уникальные, газовозов арктического ледокольного класса Arc7 нет ни у одной страны мира, а для описания их типа был даже введен отдельный класс танкеров Yamalmax.

Особенно поражает то, что первое судно серии, газовоз «Кристоф де Маржери», было передано в эксплуатацию совсем недавно, лишь в марте 2017 года! То есть за полтора года практически с нуля в России создан совершенно новый, уникальный арктический комплекс по добыче СПГ.

Конечно, компания «Ямал СПГ» была основана раньше, еще в 2005 году, а формальное начало работ стартовало пятью годами позже, но, согласитесь, финальный аккорд громадной стройки стал по-настоящему эпическим.

Кстати, можно удивиться и точности планирования событий, хотя бы сравнивая Россию с Австралией, — в постановлении правительства РФ, принятом в октябре 2010 года, сроком запуска «Ямал СПГ» был назван 2018 год — и этот срок был соблюден.

На сегодняшний день «Ямал СПГ» имеет мощность 16,5 млн тонн СПГ в год и использует ресурсы Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, запасы газа в котором оцениваются в 926 млрд кубометров. Можно посчитать, что за год «Ямал СПГ» сжижает около 22,8 млрд кубометров газа, а ресурсов месторождения ему хватит где-то на 80 лет.

В чем сила технологии СПГ? Она не привязана к конкретному покупателю, как классический газопровод. Танкер с СПГ можно направить в любую точку мира, был бы в порту назначения простой регазификационный терминал. Как следствие, рынок СПГ получается глобальным — и гораздо менее зависящим от колебаний конъюнктуры спроса и предложения.

«Ямал СПГ» стал примером сверхудачной инвестиции. Из 15 млрд долларов общих вложений в него 5 млрд долларов обеспечили китайские инвесторы, а еще около 0,4 млрд долларов было вложено французской компанией Total. Это обеспечило проекту дополнительную финансовую устойчивость в период низких цен на природный газ при сохранении за Россией полного контроля над проектом.

Следующая пятилетка, судя по всему, вообще станет «эпохой российского СПГ». Намаявшись с газопроводами, которые пришлось укладывать в обход несговорчивой Украины, российские газовые компании всерьез сосредоточились на СПГ-рынке. В конце концов, именно он, по ожиданиям, вырастет в ближайшие годы больше всего, а пример «Ямал СПГ» показывает, что Россия умеет делать сверхсложные проекты даже в крайне неблагоприятных условиях.

В компании «Новатэк», которая построила «Ямал СПГ», в настоящее время уже приступили к инвестированию следующего проекта — «Арктик СПГ-2». Причем это будет отнюдь не последний газовый проект России в высоких широтах.

Пуск первой линии «Арктик СПГ-2» запланирован приблизительно на 2023 год, с поэтапным вводом объекта в 2023–2025 годах. Для данного проекта Россия также привлекла стратегического инвестора для минимизации рисков: в этом июне в результате встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ был подписан договор, в рамках которого Токио инвестирует в развитие проекта 3 млрд долларов.

Планируется годовое производство 18,3 млн тонн сжиженного природного газа, а для его перевозки будет создан флот из дополнительных 15–17 танкеров-газовозов ледового класса Arc7. Перед этими газовозами встает еще более амбициозная задача — поставка СПГ по «восточному» маршруту, с перегрузкой на обычные танкеры без ледового класса на вновь сооружаемом перевалочном хабе на Камчатке. Амбициозность идеи связана еще и с тем, что навигация по Северному морскому пути, причем в его наиболее трудной, восточной части, предполагается круглогодичной.

Круговой рейс для маршрута Ямал—Камчатка—Ямал для судов класса Arc7 будет составлять примерно 25 дней. Круглогодичную навигацию сможет обеспечить новый ледокол «Лидер», уникальный не только для мира, но и для России, сдача которого в эксплуатацию ожидается к 2027 году. Выход на СМП «Лидера» позволит поднять скорость продвижения танкеров с «Арктик СПГ-2» во льдах до 10–12 узлов и сделать их навигацию независимой от погодных и ледовых условий.

Арктические СПГ-проекты России создали на Крайнем Севере совершенно иную реальность. Еще в 2015 году грузооборот Севморпути едва превысил 5 млн тонн перевезенных грузов, что считалось тогда большим успехом. Ведь советский рекорд грузооборота, поставленный в 1987 году, составлял около 6,8 млн тонн.

Советский рекорд был перекрыт уже в 2016 году, еще до запуска «Ямал СПГ». С запуском же последнего ситуация изменилась радикально — в 2018 году грузооборот по СМП превысил 20 млн тонн. В нынешнем году по Севморпути за десять месяцев перевезли уже более 25 млн тонн.

Такова новая реальность прихода России в высокие широты.

Не Ямалом единым

Стоит упомянуть, что российский газовый экспорт сейчас и в будущем все меньше становится похож на сюжет «Газпром» торгует с Европой, пиная Украину из-за проблем с транзитом». Ведь кроме арктических проектов, в России буднично реализуется, например, проект Балтийского газоперерабатывающего завода, который будет работать на «жирном» газе месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

Всего за год на ГПЗ планируется перерабатывать около 45 млрд кубометров газа. Это топливо добывается с больших глубин, от 2 до 5 км и содержит значительные объемы этана, пропана и бутана. Эти «родственники» метана — ценнейшее сырье для химической промышленности и моторное топливо, пускать их в топки электростанций крайне неразумно.

К слову, в прошлом именно такой нехитрый бизнес вели с советским, а потом и российским природным газом в Европе, «доставая» оттуда этан, пропан и бутан и продавая их гораздо дороже. Теперь же «Газпром» сам озаботился разделением фракций, решив это делать на ГПЗ в России.

Очищенный от этана, пропана и бутана газ будет передаваться на технологические линии по сжижению — так СПГ-завод Балтийского ГПЗ станет второй составляющей промышленного кластера. Проектная мощность завода — 13 млн тонн в год, что соответствует около 25 млрд кубометров газа в обычном состоянии. Причем «Газпром» при строительстве предприятия обойдется без иностранной технологии — оборудование по крупнотоннажному производству СПГ будет скорее всего произведено в России. Срок запуска Балтийского ГПЗ — 2023 год.

Вдобавок к этому комплексу, «Газпром» собирается построить еще один СПГ-завод, уже во Владивостоке. По сравнению с гигантами «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и Балтийским ГПЗ, проект во Владивостоке кажется «крошкой»: на нем хотят производить лишь 1,5 млн тонн СПГ в год. Но, как говорится, «курочка по зернышку клюет».

Уже в 2021 году на Дальнем Востоке должен войти в строй еще один «родственник» балтийского завода — Амурский ГПЗ. Кроме уже упомянутых этана, пропана, бутана и пентан-гексановой фракции, производством которых занимается завод на Балтике, Амурский ГПЗ должен выпускать ко всему этому еще 60 млн тонн гелия в год. Месторождение Восточной Сибири богаты этим ценным газом — и поэтому неразумно было отдавать гелий вместе с метаном как бесплатную «прибавку».

Интересно, что в Амурском ГПЗ тоже есть иностранные инвесторы, которые якобы «не верят в перспективы российского газа»: в конце 2019 года «Газпром» объявил о привлечении беспрецедентного по сумме кредитования в размере 11,6 млрд евро от целого ряда европейских и японских банков сроком на 17 лет.

Наконец, на восток потянутся и дополнительные трубопроводы. Помимо недавно запущенной «Силы Сибири» уже шаг за шагом становится реальностью еще один давний проект — газопровод «Алтай». Смысл этой магистрали — не просто в увеличении поставок газа в Китай еще на 30 миллиардов кубометров в год: «Алтай», в отличие от «Силы Сибири», будет работать за счет традиционных, западносибирских месторождений газа. В силу чего его запуск сделает российскую газотранспортную систему действительно глобальной, а не ориентированной только на экспорт в Европу.

В этом и состоит основной прогноз по переформатированию российского газового экспорта. Еще совсем недавно Россия критично зависела от европейского рынка — на него «Газпром» продавал практически весь свой экспортный газ. Двадцать лет назад та же ситуация была и с транзитом — львиная его доля шла через Украину, которая вертела своей газовой трубой, как хотела. Альтернативных вариантов экспорта и транзита газа у России просто не было.

В 1999 году появился газопровод «Ямал-Европа», сознательно построенный через Белоруссию. Украина задумалась, но решила, что это несущественно. В 2011 году на «газовой» карте Европы появился «СП-1». Украине в этот момент уже явно поплохело — и вместо надменного «Куда вы денетесь?» мы услышали от нее совсем иное: «Трубопровод уезжает, грабят, помогите!». Хотя до этого момента два десятка лет грабили именно Россию — под презрительным взглядом Европы, всегда поддерживавшей Киев в любом газовом споре с Москвой.

Позиция Европы была понятна — других покупателей на российский газ в то время не было, небольшие поставки российского СПГ с Сахалина — не в счет. Но и Россия не стояла на месте в вопросе диверсификации покупателей: в стране начали один за другим проектировать и строить заводы СПГ, заказывать танкеры-газовозы, вести переговоры с новыми покупателями газа, причем как сжиженного, так и трубопроводного.

С одной только КНР переговоры по «Силе Сибири» длились более десяти лет — китайцы оказались весьма упорными переговорщиками. Однако переговоры насчет следующих газопроводов в Китай, например упомянутого «Алтая», пошли гораздо легче и быстрее. То же можно сказать и о российском СПГ — представить себе еще пять лет тому назад, что Япония будет прямо инвестировать в российские газовые стройки, было почти невозможно.

В итоге уже сегодня мы можем сказать, каким будет результат подобной диверсификации. Не так уж далеко то время, когда «Газпром» начнет ограничивать поставки в Европу трубопроводного газа, чтобы продать его повыгоднее на растущие рынки Китая, Индии, Японии и Южной Кореи. И вот тут уже будет важным вопрос, кто из конкурентов-покупателей даст за российский газ лучшие цены и условия.

Уже очень скоро газовый экспорт России будет не остановить. И да, транзит через Украину к этому моменту не будет волновать вообще никого.