Россиян ждет гарантированный пенсионный план. Политика России 2019. ФАН-ТВ

Ключевая ставка Центробанка снизилась до 6,25% годовых Российский Центробанк в этом году принял целую серию «ключевых решений». Речь идет о ключевой ставке — к концу 2019-го она снизилась до 6,25% годовых. По сравнению с минувшим январем этот показатель изменился ровно на 1,5% и почти достиг докризисных значений 2014 года. Ключевая ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам, за последние пять лет весьма заметно колебалась. Например, если по итогам 2013-го планка была на уровне 5,5% годовых, то со следующего марта (на фоне событий «крымской весны» и падения рубля) она резко взлетела до максимальных 17%. И лишь на старте 2015 года шаг за шагом наметилась тенденция к снижению, которая длится и сейчас. В нынешнем году ставка «шла на спуск» пять раз — самое резкое падение (на 0,5%) ждало ее в октябре. И уже совсем скоро Центробанк может озвучить новое «ключевое решение». Ведь следующее заседание по этой теме пройдет 7 февраля 2020 года.

Пенсионная реформа В уходящем году одним из главных для россиян нововведений, конечно, стала пенсионная реформа. Закон, вступивший в силу с 1 января 2019-го, вызвал громкий общественный резонанс и еще на стадии рассмотрения включил в себя более 300 поправок. Как итог: повышение пенсионного возраста на пять лет, то есть до 65-ти у мужчин и 60-ти для женщин. Пока что уйти на заслуженный отдых можно и раньше, ведь перемены продлятся до 2028 года. Авторы закона отмечают, что цель реформы: благосостояние граждан. С каждой ежегодной индексацией, вплоть до 2024-го размер пенсий будет расти в среднем на тысячу. Но вместе с тем россиян волновал и другой вопрос: накопительные пенсии. Их заморозка в этом году была продлена до 2022-го. Решить проблему должен грядущий проект Минфина и ЦБ — это гарантированный пенсионный план (ГПП). Он предполагает, что граждане смогут добровольно копить средства в негосударственных пенсионных фондах. При этом государство поможет и обеспечит соответствующие налоговые льготы.

В России началась «мусорная реформа» Не менее активно россияне обсуждали в этом году и проблему мусора. Казалось, что уже скоро она решится благодаря новому закону об обращении с бытовыми отходами, но на практике все оказалось куда труднее. Напомним, что с 1 января 2019-го в России началась так называемая «мусорная реформа». В регионах появились операторы, ответственные за вывоз и переработку твердых коммунальных отходов. Но, увы, мусорный кризис не решился, а лишь громче заявил о себе. Многие граждане стали жаловаться не только на растущие свалки, но и на растущие тарифы за вывоз мусора. Президент страны Владимир Путин согласился, что этот процесс должен стать более прозрачным. «Мы генерируем в год по стране 70 млн тонн бытовых отходов. 70 млн тонн! Вы представляете? Огромное количество. И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в Советском Союзе и в новой России никогда не было, мы создаем ее с нуля. Прозрачно нужно делать весь этот процесс. И, мне кажется, ситуация может и должна поменяться», — отметил российский лидер.

В Сочи прошел первый саммит «Россия — Африка» Новые акценты появились и во внешней политике нашей страны. С 23 по 24 октября в Сочи проходил первый в истории саммит «Россия — Африка». По своим масштабам он стал едва ли не беспрецедентным: в нашу курортную столицу прибыли 54 делегации: политики и бизнесмены абсолютно из всех стран черного континента. В числе гостей — более 40 глав государств и правительств. Эти два дня определили отношения России и Африки на много лет вперед: подписаны более 500 контрактов на 800 млрд рублей, а итогом саммита стала совместная декларация о всестороннем сотрудничестве. «Взаимодействие России и Африки — это, конечно, такая пощечина по лицу западного мира, потому что вот здесь мы смогли воспользоваться невнимательностью заокеанских и европейских партнеров и войти на большой, перспективный, благодатный и благодарный нам рынок. Главное это не бросать на полпути, продолжать, развивать, и у нас появится действительно много верных и преданных союзников. Вот как раз в той геополитической обстановке, когда в мире царит реально направляемый из США хаос», — считает член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Северный поток — 2» строится через Балтийское море Не менее масштабные планы Россия строит и с европейскими партнерами. Речь, конечно, о газопроводе «Северный поток — 2». Он строится по дну Балтийского моря до берегов Германии. Увы, сроки запуска проекта сейчас назвать сложно, ведь он находится под серьезным давлением. США, видимо, опасаясь газовой конкуренции, ввели санкции против подрядчиков «Северного потока — 2»: блокировка активов и запрет на въезд в Штаты. Под раздачу попала швейцарская компания Allseas, главный «укладчик» газопровода. Опасаясь санкций, она уже свернула работы. Американцы заявляют, что борются за «энергонезависимость Европы» от России. Хотя довольно странно, что такой лозунг звучит вообще из другой части света. «Все возмущены, ошеломлены. Вопрос только, хватит ли такой альфа-мощи у ряда стран, прежде всего Германии, заявить свой решительный протест. В контрсанкции я, конечно, не верю. Значит, хочется верить, что наши подготовились и своими силами совсем небольшой вот этот отрезок смогут завершить», — отмечает член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Единый день голосования Серьезный выбор в этом году стоял перед российскими гражданами. 8 сентября в нашей стране прошел единый день голосования. Во всех субъектах РФ состоялись выборы самого разного уровня: от органов местного самоуправления до глав регионов. Но особенно острая предвыборная лихорадка наблюдалась летом в Москве. Дело в том, избирком зарегистрировал на выборы в столичную Мосгордуму 234 кандидата, но 56 человек получили отказ. Их уличили в массовых нарушениях на этапе сбора подписей за свое выдвижение. В числе тех, кто не прошел «предвыборный фильтр» оказались и сторонники Алексея Навального: Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. Горе-кандидаты посчитали себя обманутыми и вывели сторонников на московские улицы. Это едва не привело к массовым беспорядкам. Как итог, организаторы несогласованных акций получили административный арест, а вот самые буйные активисты среди рядовых граждан даже стали фигурантами уголовных дел.

Александр Беглов — губернатор Петербурга Предвыборный ажиотаж царил и в Северной столице, но обстановка здесь была куда более спокойная, чем в Москве. В этом году жители Петербурга выбирали нового губернатора. С результатом в 64% победил Александр Беглов. С октября 2018 года он уже возглавлял город, но с приставкой «врио». Тогда, по итогам первых четырех месяцев, работа Беглова запомнилась прежде всего кадровыми перестановками: шесть новых вице-губернаторов и 10 председателей городских комитетов. Беглов убежден, что именно его команда выведет город на новый уровень, поскольку за год с лишним ей удалось «нащупать» почти все болевые точки Петербурга. Впрочем, на решение поставленных задач уйдет явно не один год.