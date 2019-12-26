Малькевич призвал Россию не идти на уступки в информационной войне с США

В Пентагоне начали разрабатывать специальную тактику ведения информационной войны с Россией. США хотят нанести максимальное количество информационных ударов в 2021 и 2024 годах, чтобы дестабилизировать Россию. Об этом Федеральному агентству новостей заявил глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Издание The Washington Post сообщило, что вооруженные силы США стали готовить тактику ведения информационной войны против России. Этой работой занимается Кибернетическое командование США, входящее в состав ВС страны. Так Соединенные Штаты якобы планируют противостоять России в случае ее «вмешательства» в американские выборы 2020 года.

Сообщается, что Киберкомандование США готовит операцию против представителей российской политической и экономической элиты. Бойцы информационной войны будут рассылать сообщения высшим должностным лицам РФ или предпринимателям, чтобы показать возможности Вашингтона по получению доступа к персональной информации. Американские «месседжи» будут содержать предупреждения о последствиях вмешательства в их выборы.

По словам Александра Малькевича, Соединенные Штаты дают зримый и четкий сигнал тем «пораженцам» в российской элите, которые считают, что, если они или наша страна будут себя «хорошо вести», то «у всех все будет в порядке».

«Если мы будем торговать своими интересами, идти на бесконечные уступки, пресмыкаться, то нам дадут какие-нибудь плюшки, отменят две санкции из двадцати пяти, и все будет хорошо, но на самом деле все это не так. Мы видим, что развитие противостояния России и США идет по их плану. Информационная война развивается, и они дополняют ее кибер-элементами, и к тому же останавливаться на этом они не собираются. Все слова про президентские выборы в США – это «дымовая завеса». Так или иначе, в их цели входит нанесение по РФ в 2021 и 2024 годах максимального количества ударов, которые должны дестабилизировать нашу страну. Тот факт, что в США об этом нагло заявляют, говорит об их чувстве безнаказанности и уверенности в себе. При этом мы ничего не можем этому противопоставить», — отметил Малькевич.

Эксперт напомнил, что ранее на пленарном заседании Общественной палаты он выступал с докладом под названием «Новые информационные угрозы для гражданского общества».

«Я говорил, что мы сейчас находимся в стопроцентной технологической зависимости от западного мира. Гаджеты, операционные системы, ПО — все это нам не принадлежит», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста NBC News Кира Симмонса о «вмешательстве» РФ в американские выборы, пошутил, что не исключает этого в 2020 году. Однако он указал, что на самом деле у России достаточно своих проблем, которые занимают ее больше, чем американские выборы.

Вашингтон стал искать «российский след» еще в 2016 году. В апреле 2019 года расследовавший «дело о вмешательстве» экс-спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором он был вынужден признать, что подозрения о связи американского президента Дональда Трампа с РФ подтвердить не удалось из-за отсутствия каких-либо доказательств. При этом «расследование» чиновника обошлось налогоплательщикам США в более чем в 30 млн долларов.

Кроме того, бывший глава предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа Пол Манафорт утверждал, что в выборы президента США в 2016 году вмешивалась не Россия, а Украина. Такие данные содержатся в расследовании Мюллера. Сообщалось, что, по предположению Манафорта, за взломом серверов национального комитета Демократической партии в 2016 году стояла именно Украина.