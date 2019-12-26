Рудковская разозлилась на Собчак за рассказы о прошлом

Москва, 26 декабря. Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская бурно отреагировала на слова журналистки Ксении Собчак и напомнила ей, кем на самом деле работала до шоу-бизнеса.

Собчак ранее заявила, что Рудковская в свое время трудилась в Сочи в «салоне маникюра», где и встретила миллиардера Виктора Батурина, который впоследствии стал ее мужем. Брак продлился до 2008 года.

Рудковскую рассказы Собчак о ее прошлом разозлили.

«Ксюша, дорогая, я тебя очень люблю, но мы же с тобой это не раз обсуждали!!!» — написала она в своем Telegram-канале.

Продюсер объяснила, что была владелицей салона и по совместительству врачом-косметологом там после того, как окончила Алтайский государственный медицинский университет. Батурин был клиентом, а в самом салоне располагались три кабинета маникюра, три — педикюра, солярий, четыре кабинета косметологии, работали десять парикмахеров.

Рудковская подчеркнула, что в то время салонов, специализирующихся исключительно на маникюре, не было и в помине.

«Я бы, может, и промолчала, если бы мы с тобой это не обсуждали, и я тебя не поправляла не раз про свой жизненный путь. Вынуждена поправить тебя уже в третий раз. Уж не обессудь», – заключила продюсер.

Напомним, Собчак в настоящее время продюсирует реалити-шоу «ЯнаСупер», которое рассказывает фанатам о личной жизни Рудковской и ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко.

Ранее 44-летняя светская львица призналась, что подумывает о пластической операции. Рудковская уже сходила на консультацию к специалисту, который, осмотрев звездную пациентку, предложил ей круговую подтяжку лица и шеи.