Журналистам на Украине могут запретить цитировать Путина

Киев, 26 декабря. Журналистам, работающим на Украине, на законодательном уровне могут запретить цитировать президента РФ Владимира Путина. К такому выводу пришли сотрудники украинских СМИ, ознакомившись с проектом нового закона о медиа.

Законопроект, разработанный украинским министерством культуры, в ближайшее время внесут на рассмотрение в Раду. В документе есть отдельный раздел, посвященный ограничениям, связанным с освещением происходящего в России. Например, согласно законопроекту, на Украине нельзя будет распространять информацию, популяризирующую работу российских государственных органов, их должностных лиц и организаций РФ. Как пишет издание «Страна.ua», такая формулировка означает, что украинские СМИ смогут публиковать только негативную информацию о России.

«Это значит, что нельзя, например, транслировать вообще никаких выступлений российских чиновников. Даже Путина, если он говорит о достижениях России (а он все время о них говорит)», — отмечают украинские журналисты.

Кроме того, если закон будет принят, на Украине запретят распространение «недостоверных материалов о вооруженной агрессии». Это означает, что, например, что конфликт в Донбассе можно будет освещать только с позиции Киева. Также запрет может коснуться россиян, внесенных в список якобы угрожающих медиа-пространству Украины. Украинское издание поясняет, что это ограничение позволит, например, написать в новостях об актере Михаиле Пореченкове, но выпустить передачу о его творческой карьере на Украине будет нельзя.