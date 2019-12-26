Кудрявцева заявила, что бывшей жене Зайцева необходимо лечение

Москва, 26 декабря. Бывшей супруге хоккеиста Никиты Зайцева Маргарите необходимо пройти лечение, чтобы справиться с материнскими обязанностями. Такую позицию высказала нынешняя жена Зайцева телеведущая Лера Кудрявцева.

Она отметила, что обычно в семейных конфликтах занимает сторону матери и детей, но в ситуации с бывшей супругой спортсмена не поддерживает женщину и считает, что ей требуется лечение.

«Никита не забирал детей у Маргариты, отец, как и мать, имеет право забрать своих детей из рук посторонних женщин, что и было выставлено на видео, которым затем она и спекулировала. Я всегда за детей и всегда за мать! Это мой принцип и жизненная позиция. Но в данном случае мне кажется, что Марго нужно пройти лечение», — высказалась телеведущая порталу «НьюИнформ».

Кудрявцева выразила надежду на то, что после помощи медиков экс-супруга Зайцева сможет стать хорошей матерью и достигнет согласия со спортсменом.

Ранее Зайцев забрал у бывшей супруги двух своих дочерей. Он признался, что решился на такой поступок в целях безопасности своих несовершеннолетних детей, передает «Газета.ru». Хоккеист объяснил, что бывшая жена тайно оформила документы, запрещающие ему вывозить детей за границу, и не позволяла видеться с дочками. По словам спортсмена, он предупреждал бывшую возлюбленную, что заберет девочек, после чего она стала прятать детей. Однажды Зайцев увидел дочерей с незнакомой женщиной, которая была няней, и увез их.

Экс-супруга хоккеиста обвинила его родственников в похищении детей и обратилась с заявлением в полицию. Отец спортсмена намерен доказать непорядочность бывшей жены сына.