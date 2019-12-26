В Раде нашли новую причину присоединения Крыма к России

Киев, 26 декабря. Предыдущая власть Украины во главе с Петром Порошенко частично «виновата» в переходе Крыма в состав Российской Федерации. Об этом заявил депутат Верховной рады от украинской пропрезидентской фракции «Слуга народа» Алексей Устенко.

По словам украинского депутата, одной из причин присоединения Крыма к Российской Федерации стала отмена «языкового закона», принятого на Украине в 2012 году. Устенко подразумевал введение официального двуязычия в регионах, где количество национальных меньшинств превышает отметку в 10%, сообщает «Царьград».

«В 2014 году был принят закон про язык, после чего были спровоцированы все те действия в Крыму, после чего Российская Федерация зашла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось», — объяснил причину украинский депутат.

Помимо этого, он указал на то, что приобретать российское голубое топливо не напрямую, а через посредников в Европе — экономически нецелесообразно. Устенко выразил мнение, что эту схему навязала предыдущая власть Украины во главе с Порошенко, передает телеканал «360».

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с РФ. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Ранее востоковед Евгений Сатановский объяснял, каким образом Крым снова стал российским регионом. Эксперт напомнил, что полуостров был украинским только в течение 24 лет. До этого времени он был в составе СССР, а теперь — в составе РФ, отмечал Infox.ru.