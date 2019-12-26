День победы в битве за Кавказ может стать новой памятной датой России

Москва, 26 декабря. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об установлении 9 октября нового дня воинской славы в честь победы советских войск в битве за Кавказ. Инициатором выступило Законодательное собрание Ставропольского края.

В документе, который зарегистрирован в базе данных Думы, праздник называется «День завершения разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ и освобождения Кубани и Северного Кавказа».

«Необходимость принятия федерального закона обусловлена многочисленными обращениями участников Великой Отечественной войны к органам власти и общественным организациям», — отмечается в пояснительной записке.

В законопроекте также говорится, что установление нового дня воинской славы будет способствовать восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о подвиге советского народа, который проливал кровь для освобождения Северного Кавказа и Кубани от немецких захватчиков. Кроме того, учреждение Дня празднования победы в битве за Кавказ поможет укрепить патриотическое сознание россиян.

Отметим, что битва за Кавказ была одним из самых продолжительных эпизодов Великой Отечественной войны и продолжалась 442 дня — с июля 1942 по октябрь 1943 года. Красной Армии не удалось окружить силы неприятеля и нанести им сокрушительное поражение, однако она выбила немцев с Кавказа. Войскам Третьего Рейха пришлось спешно эвакуироваться в Крым. Военные потери советской стороны составили 344 тыс. человек убитыми, потери Германии — 281 тыс. человек.