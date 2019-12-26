Вынесен приговор экс-полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в Уфе

Уфа, 26 декабря. Бывшие полицейские, обвиненные в изнасиловании коллеги в Уфе, получили от шести до семи лет колонии. Приговор вынес Кировский районный суд города.

Так, Павел Яромчук отбудет в колонии шесть лет, Салават Галиев и Эдуард Матвеев — семь. Обвинение и прокуратура просили о более жестком наказании.

Судебный процесс проходил за закрытыми дверями. Приговор пока не вступил в силу, его могут обжаловать в течение десяти дней.

Напомним, инцидент в отделении полиции произошел в конце октября прошлого года. На тот момент 23-летняя девушка-дознаватель заявила, что стала жертвой группового изнасилования в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

Сообщалось, что все трое обладают алиби, что якобы доказывала видеозапись, опубликованная в Сети. Предполагалось, что в связи с этим подозреваемых должны были освободить из-под стражи еще в декабре 2018 года. Однако экспертиза ДНК обнаружила следы насилия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сотруднице уфимского районного отделения полиции понадобилась помощь психологов.

Трое коллег девушки лишились постов в органах внутренних дел и были отправлены в СИЗО. Затем их отпустили под домашний арест. Полицейские свою вину не признали.