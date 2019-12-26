США повторяют судьбу СССР

С недавних пор довольно часто обсуждается грядущий развал США. При этом чаще всего, говоря о распаде этой страны, вспоминают об астрономическом госдолге Вашингтона, хотя проблема потери американской государственности — далеко не в деньгах. Зарабатывать американцы умеют, причем неважно — честно или нет, то есть деньги для них не проблема. Гораздо большей проблемой является полнейшее обесценивание тех идей, которые основатели американской государственности закладывали в качестве фундамента будущего своей страны, деградация американского общества и гражданские конфликты.

Многие могут сказать, что подобные историко-философские нюансы мало влияют на жизнь простого обывателя, но не стоит забывать, что именно с пересмотра основ идеологии начался развал СССР. И сегодня уже сами американцы проводят эти параллели, ожидая скорого краха своей империи.

Развал США, как и любой другой империи, не происходит мгновенно. И только специалисты могут видеть явные признаки скорого краха того или иного государства. В случае с США эксперты говорят, что этот процесс уже идет полным ходом, и, как показывает история, без волевых решений, коренных реформ и непопулярных мер распад империи не остановить.

Более того, существует такое явление, как аберрация близости. Этот термин описывает ситуацию, при которой человек, будучи современником действительно глобального явления, не осознает его масштаб просто потому, что ничего подобного в его жизни не случалось, а последствия события проявляются не мгновенно, а на протяжении нескольких лет или даже десятилетий. Так и сами американцы, видя процессы, которые протекают в их стране, не могут дать им правильную оценку.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки создавались в XVIII веке как передовой цивилизационный проект. Основные принципы, которыми руководствовались отцы-основатели США, предполагали максимальную индивидуальную свободу гражданина, неприкосновенность частной собственности, а также целый ряд мер, которые непосредственным образом предотвращали любое проявление тирании государства по отношению к его гражданам.

Эта система по большей части успешно функционировала до тех пор, пока США не стали мировым гегемоном. Ситуация усугубилась еще больше в конце XX века, когда у гегемона исчез главный оппонент. С одной стороны США не могут вернуться к заветам отцов-основателей и сохранить свое международное влияние. С другой стороны — американские власти не могут объяснить своим гражданам, почему государство пользуется полномочиями тирана по отношению к ним. Иными словами, налицо — гибель США как философской идеи.

Однако все указанное выше — это только один, но катастрофически важный аспект развивающегося в США кризиса. Помимо него в США при растущей экономике не становится меньше бедных, а только сокращается средний класс, превращая страну в прибежище бедного и вечно закредитованного большинства и сверхбогатого меньшинства. Пропаганда терпимости во всех ее проявлениях ведет к радикализации националистов всех мастей, и просто раздражает обывателей. Легализация наркотиков и однополых браков по большей части вызывает отторжение у тех, кто больше всех работает, а, следовательно, платит основную часть налогов в бюджет. И это лишь часть точек напряжения, которые становятся линиями разлома американской государственности.

Многие американские политики критикуют президента Дональда Трампа за то, что он практически разваливает НАТО. Но это не его вина, он действует по обстоятельствам, которые таковы, что у США уже нет ни сил, ни причин содержать огромную армию Североатлантического альянса, а перебросить финансовое бремя и политическую ответственность на союзников у Вашингтона не получается. Да и против кого воевать такими силами — сложно объяснить рядовому налогоплательщику. Но уход США с позиции мирового жандарма неизбежно приведет к новому переделу сфер влияния. Чем это закончится и к чему это приведет, можно только догадываться. Для самих же США подобное сворачивание может иметь катастрофические последствия, ведь ценность доллара подтверждена не количеством золота в Форте Нокс, а количеством авианосных групп под американским флагом во всех океанах мира.