Минобороны РФ повысит оклады и пенсии российским военным. События дня. ФАН-ТВ

Взрыв в Воронежской области Предположительно совершено покушение на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Мужчина получил травмы и доставлен в больницу, сообщил источник Федерального агентства новостей. Его автомобиль взорвался около восьми часов утра на улице Ильинского в поселке Рамонь. Не исключается, что взрывное устройство было подложено под машину главы района. Мы продолжим следить за развитием этой истории.

Подлодку «Волхов» спустили на воду В Петербурге спустили на воду подводную лодку «Волхов», построенную для Тихоокеанского флота. Ее должны передать ВМФ России до 25 ноября 2020 года. Это вторая подводная лодка проекта 636.3. Всего будет построено шесть кораблей этого проекта. Первый из них — «Петропавловск-Камчатский» — уже передана флоту. Подлодки имеют длину 74 м, прочный корпус обеспечивает рабочую глубину погружения 240 м и предельную — 300 м. Дальность хода составляет до 7500 миль. Основное вооружение подводных лодок — ракетный комплекс «Калибр» с одноименными крылатыми ракетами. Одна из особенностей этих подлодок в том, что они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их могут увидеть противники. За это в НАТО их окрестили «черными дырами».

Порошенко лишили выплат из-за прогулов Экс-президент Украины и депутат Рады Петр Порошенко и еще 80 депутатов были лишены права на возмещение расходов на общую сумму более 3 млн гривен, а это 125 тысяч долларов. И все из-за прогулов. Об этом сообщили в информационном управлении парламента Незалежной. Распоряжение «О прекращении возмещения народным депутатам Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года» глава Верховной рады подписал еще 13 декабря. Остатки спишут в доход госбюджета. А соответствующий закон о лишении финансового обеспечения депутатов на Украине за прогулы парламент подписал в начале сентября.