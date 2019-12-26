Военная полиция РФ и Турция провели очередное патрулирование на севере Сирии

Дамаск, 26 декабря. Российская военная полиция и военнослужащие Вооруженных сил Турции провели очередное совместное патрулирование на севере Сирии.

Патрулирование прошло между городами Кобани и Телль-Абьяд согласно российско-турецкому меморандуму.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Анкара ставила задачи обезопасить сирийско-турецкую границу от курдских радикалов, захвативших восточный берег Евфрата и притесняющих местное население.

22 октября президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры в Сочи. По итогам встречи был подписан меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ, ВС Турции и сирийской пограничной службы патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и контролируют отвод вооруженных формирований курдских террористов.