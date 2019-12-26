Новый закон о регистрации авто в салонах могут отложить



Москва, 26 декабря. Закон о государственной регистрации транспортных средств в салонах дилера начнет работать только к лету. Такое мнение высказал Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат».

«Прекрасная инициатива, которая позволит регистрировать автомобили прямо в салоне дилера, с 1 января никак не вступит в силу. Дилеры физически не могут быть готовы, потому что не готова масса документов», — заявил Моржаретто в разговоре с телеканалом «360».

Эксперт также отметил, что пока не понятно, как будет проходить операция по регистрации машин, а также как будут работать сети и какое необходимое оборудование потребуется закупить автосалонам.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о регистрации новых машин в автосалонах. Подзаконный акт вступит в силу вместе с основным законом 1 января 2020 года. В будущем получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки можно будет в салоне дилера. Также сообщалось, что, согласно новым правилам, осматривать автомобили и проверять документы владельца будут сотрудники салонов. После чего вся информация будет направляться в ГИБДД через портал госуслуг.