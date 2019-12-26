Предприниматели Севастополя поддержали предложение главы Совфеда по налогам

Севастополь, 26 декабря. Предприниматели Севастополя поддержали инициативу главы Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко снизить налоговое бремя на малый бизнес.

Спикер Совфеда допускает, что проще отменить налог на микробизнес, чем администрировать его. Она подчеркнула, что именно они обеспечивают занятость населения и устойчивость экономики, передает ForPost.

Севастопольских предпринимателей, безусловно, обрадовало бы уменьшение налогов. Они выделили целый ряд послаблений, которые считают полезными для развития малого бизнеса.

«Снижение налогов — это очень хорошо. И если руководитель Совета Федерации пытается донести это до депутатов, это очень важно. У нас каждый год налоги только растут, и количество их увеличивается», — прокомментировал новость уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимофей Смирнов.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководством парламента страны, Валентина Матвиенко заявила о необходимости разработать стратегию экономического развития по каждому региону с учетом его потенциала, передает «Парламентская газета».