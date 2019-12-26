Военный аналитик Сергей Судаков уверен, что россиян волнует судьба Сирии из-за памяти о Великой Отечественной войне.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные итогового опроса, свидетельствующего, что главными событиями 2019 года россияне считают повышение пенсионного возраста и запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста.

«Топовыми событиями в масштабах страны респонденты назвали пенсионную реформу (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%)», — значится в исследовании.

Тем не менее главным международным событием уходящего года 9% жители Российской Федерации считают улучшение обстановки в Сирийской Арабской Республике. По мнению респондентов, вооруженные силы России активно налаживают мирную жизнь в Сирии, а также помогают своим сирийским коллегам восстановить контроль за некогда утраченными территориями.

Комментируя результаты опроса ВЦИОМ, известный российский политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что проблема сирийского кризиса волнует россиян из-за генетической памяти.

«Россия ни разу не использовала ковровые бомбардировки, потому что считает их небезопасными для мирного населения. В Сирии действовали ВКС, сухопутные войска, спецслужбы работали крайне филигранно и результат конечно же налицо — было уничтожено огромное количество боевиков, к тому же произошел переход страны к мирной жизни. Возникает ключевой вопрос: но почему это интересно россиянам? Я соглашусь что пенсионная реформа, как и открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту — очень важные темы, но россияне мыслят иначе. По большому счету здесь открывается особенность русской души, мы сопереживаем братским народам», — говорит эксперт.

Россияне, по словам Судакова, умеют сочувствовать и помогать нуждающимся, в отличие от тех же американцев, среди которых проходят такие опросы. Собеседник ФАН указал также на то, что президенту Росси Владимиру Путину на прямых линиях и больших пресс-конференциях постоянно задают вопросы о Донбассе и Сирии.

«Почему так? Потому что в Сирии живет братский народ, и мы постепенно возвращаемся к той модели, которая есть в нашем сознании: есть государства-побратимы России и им необходимо помогать. Так было РТак было Советском Союзе и безусловно вся та работа, которая была нами проделана, говорит о том, что все происходящее в САР, все те катастрофы, произошедшие с приходом ИГИЛ1, с захватом территории, очень сильно нас захватывают. Россияне знают, что такое война на своей территории и поэтому сопереживают жителям Сирии. Поэтому Сирия остается в векторе внимания жителей нашей страны», — продолжает аналитик.

Напомним, минувшим летом российские Воздушно-космические силы активно помогали сирийской армии развивать наступление на позиции боевиков запрещенных в России террористических группировок в провинции Идлиб.

Стоит вспомнить, что происходило в Сирии и в конце апреля. Именно тогда стало ясно, что террористы, собранные в идлибской зоне деэскалации, полностью вышли из-под контроля. Турция бралась за урегулирование ситуации в Идлибе, однако так и не смогла выполнить важнейшие пункты программы деэскалации — не было проведено размежевание между «умеренной оппозицией» и радикальными исламистами, связанными с запрещенной в России и в большинстве стран мира «Аль-Каидой»1.

30 апреля сирийская армия была вынуждена спешно бросить подкрепления на поддержку сил на севере Хамы и обратиться к ВКС РФ за огневой поддержкой с воздуха. Армия и боевики обменивались ударами — САА вела огонь по мощной обороне «Ан-Нусры» в районе Калаат аль-Мадика, а боевики наносили удар за ударом в северных предместьях Хамы.

Обе стороны бросили лучшие свои силы на север Хамы. Российская авиация постоянно наносила удары по глубинным районам Идлиба — пунктам, где располагались оперативные штабы боевиков, и где создавалась «авиация» террористов «Тахрир аш-Шам» — отряды ударных беспилотников, которые были использованы против авиабазы «Хмеймим». 6 мая о начале наступательной операции САА было объявлено официально.

В июне вовсю работала боевая авиация — ВКС РФ «обрабатывали» позиции джихадистов глубоко за линией фронта. В середине июля наиболее серьезные бои развернулись в районе населенного пункта Хамамият — несколько отрядов исламистов при поддержке артиллерии атаковали позиции САА, пытаясь развернуть «второй фронт» к востоку от Хан-Шейхуна. Бойцам сирийской армии пришлось отразить несколько последовательных атак, уничтожив до 80 террористов.

В дальнейшем военная удача сопутствовала САА. Сначала армии удалось вернуть Телль-Малах и разблокировать автодорогу между Мхарде и Скальбией. Обезопасив подходы к Хаме, Сирийская арабская армия начала постепенное продвижение вглубь Идлиба. 7 августа были отбиты Аз-Закят и Аль-Арбайн, а на следующий день — Ас-Сахр и Аль-Джейсат. Постепенно сирийские войска смогли взломать оборону боевиков севернее Кафр-Зеты и взять под контроль Аль-Хубейт. К 19 августа Хан-Шейхун, один из крупнейших оплотов «Тахрир аш-Шам» и союзников на автодороге М5, был отрезан от подкреплений с севера.

Так что военное значение летней кампании САА трудно переоценить — несмотря на сложности и потери, вопреки успешным контратакам боевиков и шквалу информационных атак с Запада Сирийской арабской армии удалось разгромить силы джихадистов, защищавшие наиболее укрепленный район на юге Идлиба. И все это благодаря активной поддирке ВКС РФ и российских военных на земле.

Кроме того, 22 октября Российская Федерация и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они содействуют выводу курдских радикалов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

1 Организация запрещена на территории РФ.