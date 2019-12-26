Россия симметрично ответит британским СМИ

Москва, 26 декабря. За действиями эстонских властей по преследованию агентства Sputnik стоят британские кураторы. Об этом сообщил в четверг журналистам высокопоставленный источник в Москве.

Отмечается, что власти Великобритании в течение последнего времени предприняли ряд агрессивных действий в отношении российских СМИ. Так, Лондон вынудил собственного корреспондента российского издания покинуть Лондон, не выдал визу для работы российского репортера в Британии. Кроме того, британцы отказывают ряду российских корреспондентов в допуске на мероприятия и специально создают сложности для их деятельности.

«Россия учтет это при принятии симметричных мер», — передает РИА Новости слова собеседника.

Ранее стало известно, что в текущем году Лондон без какого-либо объяснения причины отказал в визе нескольким российским представителям СМИ, что, безусловно, является нарушением их прав.

Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что Москва зеркально ответит на такие шаги.

Ранее журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции страны «с прямыми угрозами возбуждения в отношении них уголовных дел», если они до 1 января следующего года не прекратят работу с агентством. Такие шаги Таллин обосновал рестрикциями, которые Европейский союз ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц из-за событий на Украине.