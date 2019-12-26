Кибервойны, вбросы и новый Майдан — WP раскрыла антироссийские планы Госдепа на 2020 год

Москва, 26 декабря. Новость The Washington Post о том, что киберкомандование ВС США приступило к разработке тактики информационной войны против России, вскрыла планы Госдепа на 2020 год. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по борьбе с вмешательством во внутренние дела РФ Андрей Климов. —

Он заметил, что США «давно и планомерно» вмешиваются в суверенные дела России и не намерены отказываться от подобной деятельности в ближайшем будущем.

«У Америки есть отдельный федеральный закон, предполагающий ведение против РФ различных мероприятий, которые по существу являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны. Закон даже говорит, что за развитие демократии в России отвечает госсекретарь США», — указал сенатор в интервью ФБА «Экономика сегодня».

По мнению Климова, объявляя о некоем «отпоре», который США готовят России за вмешательство в выборы, The Washington Post подменяет понятия.

Таким образом, считает сенатор, газета направляет американской аудитории определенный сигнал, «подогревающий» антироссийские настроения. Он указал, что в последние годы у издания, ориентированного на демократов, эта тема стала «любимым коньком».

«По сути, мы видим заявление, что американцы готовят новые антироссийские вбросы в преддверии своих президентских выборов», — объяснил Климов.

Сенатор указал на то, что Штаты в целом и Пентагон в частности занимаются ведением кибервойн давно, и в последнее время в России прослеживались попытки Америки реализовать в стране «сценарий Майдана» и «Гонконга», то есть организовать массовые протесты с помощью информационных вбросов.

Однако российским структурам удалось купировать внешние угрозы и не допустить этих событий.

«Важно понимать суть происходящего. В России, как и в любой другой стране, есть определенный внутренний протест. Запад пытается его канализировать в антигосударственных целях, чтобы расшатать внутреннюю ситуацию и добиться того, что ранее произошло на Украине, в Грузии, Киргизии, Тунисе и многих других странах... Но мы успешно эти попытки предотвращаем», — указал представитель Совфеда.

Климов подчеркнул, что в стране активно ведется работа по противодействию США во вмешательстве во внутренние дела России. В частности, в Госдуме и Совете Федерации действуют специальные комиссии, осенью был принят закон об иноагентах, Роскомнадзор стал регулярно публиковать списки интернет-ресурсов, намеренно вбрасывающих фейки. Эти меры вызвали бурную реакцию на Западе, заметил сенатор.

Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц объявила о том, что кибервойска США приступили к разработке тактики ведения информационной войны против России, чтобы противостоять возможному вмешательству РФ в президентские выборы 2020 года. Уточнялось, что новый сценарий небоевых действий основывается на операции, которую киберкомандование провело осенью 2018 года в ходе промежуточных выборов.