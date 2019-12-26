Сирия, 26 декабря. Жители города Абу-Хаммам в Дейр-эз-Зоре потребовали от SDF**** освободить незаконно задержанных сирийцев. Больше тысячи беженцев вернулись в САР за последние сутки. САА заняла еще одно поселение в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись атаке в Западном Дейр-эз-Зоре; освободили деревню Самке на юго-востоке Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: обменивается ударами с САА в районе города Кафр-Набаль на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации нападения на курдских радикалов в северном пригороде Ракки.

Курдские вооруженные группировки: столкнулись с недовольством жителей в городе Абу-Хаммам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что шейхи местных племен Дейр-эз-Зора, проживающих в городе Абу-Хаммам, потребовали от курдских боевиков освободить мирных жителей, которые были незаконно задержаны и заключены в лагеря «Демократических сил Сирии» (SDF). Напомним, накануне свое недовольство оккупационной политикой SDF также выразили жители города Аль-Бусейра. Они обвинили радикалов группировки в неспособности противостоять налетам террористов «Исламского государства», которым удается беспрепятственно взимать налоги с населения.

Между тем джихадисты ИГ1 активизировали вылазки в пустыне Бадия аш-Шам на западе Дейр-эз-Зора. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), боевики атаковали позиции проасадовских военизированных формирований в районе города Кобаджиб. Никаких сведений о последствиях совершенного налета пока не поступало. Военные эксперты полагают, что боевики террористической группировки, которым все еще удается сохранять военное присутствие в безлюдных областях провинции, получают поддержку от сил международного альянса, дислоцирующихся в соседнем Хомсе.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев опубликовал новые данные о числе перемещенных лиц, вернувшихся в Сирию в течение последних 24 часов. Стало известно, что 456 человек прибыли из Ливана через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Тель-Калах», тогда как еще 621 сириец пересек контрольно-пропускной пункт «Насиб», расположенный на границе с Иорданией на юге Даръа. Напомним, ежедневно в Сирийскую Арабскую Республику (САР) возвращаются сотни беженцев, чему во многом способствуют усилия стран-соседей и ЦПВС. Отмечается, что с момента завершения в июле освободительной операции «Базальт» на юго-востоке САР с территории иностранных государств вернулись более пятисот тысяч человек.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» не утихают вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандформирований. Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что артиллерийские дивизионы правительственных войск открыли огонь по военным объектам джихадистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, недалеко от города Кафр-Набаль. В то же время продолжаются бои в районе населенного пункта Абу-Джариф. Оппозиционный военный источник в Twitter (ufuk_sy) сообщает о потерях САА в живой силе на данном направлении, однако официального подтверждения эта информация пока не получила.

Между тем на юго-востоке провинции на фугасе, заложенном боевиками вооруженной оппозиции, подорвался один из автомобилей сирийских военных. Согласно сведениям интернет-портала Masar Press Agency, инцидент произошел поблизости от деревни Самке и привел к гибели и ранению нескольких солдат. Само поселение САА удалось освободить, передает Telegram-канал (rybar).

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (alkhabour21) сообщает о том, что в северном пригороде административного центра провинции произошло нападение неизвестных на отряд «Демократических сил Сирии» (SDF). Один из курдских боевиков был застрелен вооруженными людьми, передвигавшимися на мотоцикле, в районе поселения Аль-Савама. Местные активисты полагают, что налет был совершен членами подпольных групп «Исламского государства», которые нередко осуществляют вылазки в зонах оккупации курдских радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.