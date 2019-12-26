Автомобиль перевернулся в результате ДТП на юге Москвы. ФАН-ТВ

В Москве, на Ленинском проспекте, 29 произошло ДТП. Выезжая из двора, водитель автомобиля Honda перестраивался из крайнего правого ряда в крайний левый для разворота и не заметил легковушку Toyota, которая двигалась по проспекту в сторону области. В результате аварии Toyota перевернулась. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи. По предварительной информации, пострадавших нет.