Эрдоган хочет активнее использовать ВС Турции в Ливии

Анкара, 26 декабря. Турецкие власти собираются представить в парламент республики запрос на использование вооруженных сил страны в Ливии. Об этом заявил в четверг журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Анкара утвердила подписанный с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии меморандум о военном сотрудничестве. Впрочем, турецкие власти некоторое время назад отправили в Ливию террористов из Идлиба и ЧВК SADAT, а также отряд специального назначения. Судя по всему, Анкара теперь решила вторгнуться в Ливию основательно.

Ранее стало известно, что Генштаб ВС Турции отправил в Ливию около двух сотен террористов. Боевиков перебросили ночью 25 декабря на территорию, подконтрольную бандитским формированиям ПНС. Все направленные силы могли быть бежавшими из Сирии экстремистами, сообщал ресурс khalediskef в Twitter. Турция стремится закрепить свое военное присутствие в Ливии, чтобы казаться самостоятельным игроком на политической арене, сообщал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара продолжает антитеррористическую операцию «Аль-Карама», чтобы очистить республику от боевиков, захвативших ливийские земли. Большая часть африканской страны на данном этапе находится под контролем ЛНА.