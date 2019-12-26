Песков объяснил наличие наемников в Ливии разрушительными действиями ряда стран

Москва, 26 декабря. Наличие наемников из разных стран в Ливии — последствие разрушительных действий ряда государств в североафриканской стране, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, можно с уверенностью сказать, что после того, как Ливия как государство была разрушена действиями группы стран, которые хорошо известны, вообще территория Ливии стала пристанищем для наемников из целого ряда стран, — сказал представитель Кремля. — Это все последствия хорошо известных действий хорошо известных стран по разрушению ливийской государственности».

Напомним, ряд стран, в том числе Турция, поддерживает так называемое Правительство национального согласия Ливии, связанное с террористическими группировками. Анкара незаконно поставляет в страну оружие, боеприпасы и террористов. По последним данным, Турция перебросила в Ливию примерно 200 террористов, включая сирийских джихадистов.

Отметим, против Триполи действует оружейное эмбарго ООН, однако каждый раз появляются новые доказательства того, что Анкара в обход санкциям поставляет триполитанскому «правительству» и оружие, и боеприпасы.

Боевики ПНС Ливии своими кровожадными действиями показали миру свое истинное лицо. Они, например, похитили россиян — специалистов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. В настоящее время мужчины содержатся в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», которая контролируется боевиками местного бандформирования RADA.

Кроме того, Береговая охрана ПНС Ливии, которая официально входит в состав МВД, занимается отловом беженцев, пытающихся нелегально пересечь Средиземное море. После «спасения» нелегалы попадают в центры содержания, которые фактически являются тюрьмами. Там их пытают, насилуют, морят голодом, а некоторых из них продают в рабство.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара продолжает антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Цель ЛНА — освобождение страны от захвативших ливийские земли боевиков. Большая часть Ливии уже находится под контролем ЛНА.