Совфед направил в ОБСЕ и СЕ письма в защиту Sputnik от давления властей Эстонии

Москва, 26 декабря. Совет Федерации направил в ОБСЕ и Совет Европы письма в защиту агентства Sputnik от давления властей Эстонии. Об этом сообщил глава временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По словам сенатора, обращения отправлены представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару СЕ по правам человека Дуне Миятович. Они были подготовлены по поручению председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

«Мы призываем в ближайшее время оказать влияние на власти Эстонии с целью прекращения угроз в адрес журналистов и попыток ограничить деятельность агентства Sputnik», — объяснил Пушков.

Совет Федерации в письмах обратил внимание на «заведомо ложную трактовку» персональных санкций Евросоюза. Пушков пообещал, что делегации России будут поднимать вопрос о действиях властей Эстонии на сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ.

В МИА «Россия сегодня» ранее сообщили, что власти Эстонии пригрозили сотрудникам Sputnik уголовными делами, если они не уволятся из агентства до 1 января 2020 года. Журналисты получили письма от департамента полиции и погранохраны страны с угрозами преследования. В Таллине обосновали свои действия санкциями, которые Евросоюз ввел в 2014 году.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что журналистам агентства необходимо добиваться возможности работать в тех странах, в которых препятствуют их деятельности.

МИД России назвал угрозы Эстонии журналистам неприемлемыми и призвал международные правозащитные организации обратить внимание на ситуацию.