Как вырастут оклады и пенсии российских военных в 2020 году?

Ведомство Сергея Шойгу объявило о росте окладов российских военнослужащих. Кроме того, в 2020 году запланирована индексация размера денежного довольствия военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Индексация окладов военнослужащих

Как сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью «Известиям», с 1 октября 2020 года оклады российских военнослужащих увеличатся на три процента, а с 1 октября 2021 года — еще на четыре процента. Индексация проводится во исполнение президентского указа №604 от 7 мая 2012 года, который предусматривает поддержание денежного довольствия военнослужащих на уровне не ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики.

Дополнительные выплаты

Кроме того, глава Минобороны России Сергей Шойгу распорядился ввести дополнительные выплаты, которые будут стимулировать прохождение службы на наиболее востребованных специальностях. В частности, с 1 сентября 2019 года была установлена надбавка для военнослужащих по контракту на должностях водителей категорий С, D и СЕ. Им доплачивают 30 процентов оклада по воинской должности, что составляет 3,5 — 3,9 тысячи рублей в месяц.

Также с 1 сентября прошлого года установлена надбавка для военнослужащих по контракту, занимающих «первичные воинские должности» — стрелков, снайперов, старших саперов и так далее. Им ежемесячно доплачивают по 50 процентов оклада, что эквивалентно 5,4 — 7 тысячам рублей.

Денежные компенсации за наем жилья

С 2020 года военным, проходящим службу по контракту на должностях солдат, сержантов, матросов и старшин ВС РФ, будут выплачивать денежные компенсации за наем жилья. Их размер будет определяться по тому же принципу, что и для офицеров и прапорщиков, которых Минобороны не смогло обеспечить жилплощадью в силу объективных причин. Размер компенсации зависит от средней стоимости аренды жилья в регионе и количества членов семьи военнослужащего.

Увеличение пенсий военных

Доходы военных пенсионеров растут вместе с ростом денежного довольствия военнослужащих. Соответственно, следующая индексация пенсий военных произойдет 1 октября 2020 года и составит три процента.

Кроме того, во исполнение «майского указа» президента Владимира Путина Минобороны РФ ежегодно обеспечивает увеличение пенсий отставным военным еще на два процента сверх уровня инфляции. Таким образом, индексация военных пенсий в 2020 году должна составить пять процентов.

Также по инициативе министра обороны в 2019 году был принят закон, который предусматривает повышение пенсий военным пенсионерам, участвовавшим в Великой Отечественной войне в рядах действующей армии. Благодаря этому закону выплаты фронтовикам выросли почти на десять тысяч в месяц.

Что же касается повышения пенсий с 1 января, то рассчитывать на него могут только военные пенсионеры, получающие вторую (гражданскую) пенсию. Она увеличится на 6,6 процента, как все страховые пенсии неработающих россиян.

О том, как будут расти другие пенсии россиян в новом году, читайте в материале ФАН.