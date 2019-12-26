Астролог рассказала о новогодних приметах для исполнения желаний



Москва, 26 декабря. Психолог, астролог и коуч Алена Никольская рассказала о приметах, которые помогут исполнению желаний в новом году.

Первым делом астролог советует избавиться от всего плохого, что было в минувшем году. Для этого нужно просто открыть ненадолго окна. Сквозняк выдувает все плохое, что у вас было в прошлом году.

«Представьте, что оно улетело и не вернется больше никогда!», — сказала астролог в беседе с Пятым каналом.

Кроме этого, астролог советует обязательно выйти на улицу в новогоднюю ночь и поделиться радостью с окружающими. Также для привлечения удачи и оберега от плохих событий в будущем нужно образовать круг — можно даже с незнакомыми людьми — и поводить хоровод. Совершив полный круг и вернувшись на свое место, вы таким образом закроете брешь в обереге.

Также психолог заявила, что не стоит выбрасывать опавшие с елки иголки и разбитые игрушки, так как в будущем году они могут принести вам удачу и защитить от неприятностей.

При уборке елки обратите внимание на игрушку, которую снимаете последней.

«Самую последнюю игрушку, которую вы будете снимать с елки, не убирайте в коробку, оставьте ее. Эта игрушка будет оберегом, который будет вас охранять в течение всего года», — заявила Никольская.

По возможности необходимо вернуть деньги друзьям и знакомым. Астролог уверена, что в Новый год нужно вступать без финансовых обязательств.