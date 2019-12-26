Бузовой грозит арест на 15 суток за систематическое превышение скорости

Москва, 26 декабря. Арестом на 15 суток могут обернуться для Ольги Бузовой любовь к высокой скорости и пренебрежение правилами дорожного движения. Центр видеофиксации ГИБДД в очередной раз уличил певицу и телеведущую в превышении скорости. Как сообщает «Комсомольская правда», камеры ГИБДД по количеству вынужденных фотосессий с певицей не уступают глянцевым журналам.

На этот раз Бузова превысила скорость в зоне населенного пункта на Новосходненском шоссе. Штраф до сих пор не оплачен. Но причиной возможно ареста стал не этот факт.

15 суток певица может получить за нарушение, совершенное еще летом. Игнорируя ограничительные знаки, девушка превысила скорость на 40-60 км/ч. Достаточно серьезное нарушение со смешным, для доходов Бузовой, штрафом – тысяча рублей.

«С тех пор прошло уже более трех месяцев, поэтому по закону девушке может грозить арест на 15 суток или общественные работы на срок до 50 часов», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Большинство автолюбителей не придают значения данной статье. Они уверены, что не окажутся в подобной ситуации. Водителей успокаивает то, что помимо ареста и общественных работ, наказанием может стать просто уплата штрафа в двойном размере.

Бузова же стала рекордсменом и собрала за год 63 нарушения правил дорожного движения. Большинство не оплачены. Среди нарушений: несоблюдение разметки, превышения скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие.

Ранее мать телеведущей Ирина заявила, что удивлена долгами певицы за коммунальные услуги.