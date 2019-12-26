Москва, 26 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в профильную компанию вопрос о технических средствах для завершения газопровода «Северный поток — 2» и отметил, что в стране есть мощности, позволяющие довести до финала строительство проекта. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

«Тут я не знаю. Это вам нужно, наверное, обращаться все-таки в компанию», — предложил он, отвечая на вопрос о том, какой трубоукладчик пришел в России на строительство газовой магистрали на смену швейцарской компании Allseas.

Песков отметил, что в стране есть «определенные мощности», которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу по укладке «Северного потока — 2» «в обозримой перспективе».

Точных сроков окончания работ представитель президента не назвал, но подчеркнул, что «чем раньше, тем лучше».

Напомним, ранее швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для газопровода «Северный поток — 2», после одобрения американских санкций остановила работу и отвела из области строительства в Балтийском море все свои суда.