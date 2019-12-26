Песков рассказал о реакции на предложение РФ создать мировой механизм кибербезопасности

Москва, 26 декабря. Россия не раз предлагала своим визави на международном уровне запуск некого механизма сотрудничества по борьбе с киберугрозами, но предложения натыкались на глухую стену непонимания. Об этом заявил в четверг журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков обратил внимание на то, что угрозы кибербезопасности Российской Федерации являются систематическим явлением. По его словам, учитывая наличие регулярной угрозы, исходящей извне, принимаются меры по обеспечению безопасности державы в этой сфере.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что Москва неоднократно выступала с предложением запуска некоего механизма взаимодействия и сотрудничества по борьбе с киберугрозой.

«Но эти наши предложения всегда натыкались на глухую стену непонимания», — резюмировал Песков.

Ранее глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по СМИ Александр Малькевич заявил, что России необходим собственный специализированный центр по управлению Интернетом и собственный спецпрокурор по делам вмешательства в дела страны.