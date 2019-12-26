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Песков рассказал, каким был 2019 год для Кремля

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Песков рассказал, каким был 2019 год для Кремля

Москва, 26 декабря. Уходящий год был для Кремля традиционно рабочим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

По словам чиновника, каждый год наполнен и радостными, и грустными событиями, но все дело в пропорции.

«Для Кремля это был год рабочий, год напряженной работы, которая, как всегда говорит президент Путин, преследует одну цель — повышение благосостояния граждан России. Президент рассказывал, что, безусловно, есть определенные трудности в экономике, хотя общая стабильность абсолютно обеспечена и гарантирована. В плане макроэкономической стабильности нет и не может быть никаких сомнений», — сказал Песков. 

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