Песков рассказал, каким был 2019 год для Кремля

Москва, 26 декабря. Уходящий год был для Кремля традиционно рабочим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
По словам чиновника, каждый год наполнен и радостными, и грустными событиями, но все дело в пропорции.
«Для Кремля это был год рабочий, год напряженной работы, которая, как всегда говорит президент Путин, преследует одну цель — повышение благосостояния граждан России. Президент рассказывал, что, безусловно, есть определенные трудности в экономике, хотя общая стабильность абсолютно обеспечена и гарантирована. В плане макроэкономической стабильности нет и не может быть никаких сомнений», — сказал Песков.