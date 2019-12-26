Песков рассказал, каким был 2019 год для Кремля

Москва, 26 декабря. Уходящий год был для Кремля традиционно рабочим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам чиновника, каждый год наполнен и радостными, и грустными событиями, но все дело в пропорции.