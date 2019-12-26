Экс-волонтер Навального рассказал, что ФБК хочет «вытащить» Шаведдинова липовой справкой

Москва, 26 декабря. Бывший волонтер так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) Александр Туровский рассказал, как организация планируют «вытащить» призванного на срочную службу в армию уклониста Руслана Шаведдинова. Об этом он написал в Facebook.

Как уточнил Туровский, рассматриваются самые разные способы: «как законные, так и совсем незаконные». По его словам, ФБК решил сделать липовую справку о том, что молодой человек якобы болен эпилепсией. При этом идея никого в фонде не смутила, в том числе руководителя — блогера Алексея Навального. Предположительно, ФБК ведет переговоры с врачом.

«Как по мне — еще та подстава. Причем подставят они этой справкой под уголовное дело какого-нибудь молодого наивного врача, а сами белые воротнички из фонда в этой истории в случае провала выйдут чистыми из воды. Одним уголовным делом больше или меньше, плевать они хотели. Еще потом и в своих интересах будут это использовать, как очередное давление на них», — подчеркнул он.

Член «Фонда борьбы с коррупцией» Руслан Шаведдинов ранее отбыл для прохождения срочной службы в российской армии. Решение отдать долг Родине сотрудник ФБК принял не добровольно — постановление вынес суд. Шаведдинов безуспешно пытался оспорить решение инстанции, но из-за собственной неграмотности и непрофессионализма адвоката потерпел неудачу.

В материалах дела Савеловского суда отмечается, что активист не воспользовался полагающимися ему по закону правами.