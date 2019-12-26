Итоги года для Навального: дочь-лесбиянка, миллионы на отпуска, ФБК-иноагент

В конце года принято подводить итоги. Интересно проанализировать, что успел сделать за 2019 год Алексей Навальный.

Он ежегодно становится участником разного рода скандалов, связанных с безуспешными попытками стать частью политической жизни России. Его неоднократно арестовывали за организацию незаконных митингов, он становился участником коррупционных дел. Но 2019 год выдался особенно ярким.

Спонсоры перечислили Навальному на биткоин-кошелек больше 60 миллионов

Неизвестные спонсоры регулярно перечисляют Алексею Навальному финансовые «поощрения» либо перед, либо после выхода каждого «расследования». Всего блогер получил на свой биткоин-кошелек 62 миллиона. Платежи поступали анонимно, но сам факт перевода фиксировался. Читать далее.

Навальный потратил на отпуска около 50 миллионов

За 2017-2019 год Навальный потратил на зарубежный отдых около 47 миллионов. По данным некоторых СМИ, эта сумма может быть больше - 53 миллиона рублей. Перед поездками он снимал средства с биткоин-кошельков, основная часть которых перечислялась туда в качестве «донатов» для поддержки ФБК (признан иноагентом). Читать далее.

Даша Навальная поступила на «бесплатное» обучение в Стэнфорд

Дочка Навального Дарья рассказала о том, каким образом она стала студенткой престижного американского учебного заведения — Стэнфодского университета. Навальный, ради поступления дочери на «бюджет», «провернул аферу», указав в документах на получение стипендии, что зарабатывает меньше 120 тысяч долларов в год. Навальный, по его собственному признанию, зарабатывает больше. Кроме того, многие эксперты отмечают, что бюджетного обучения для иностранных студентов не существует в принципе. Читать далее.

Арендовал квартиру стоимостью 180 000 рублей в месяц

Во время объявления радостной новости о поступлении в университет, Дарья перед объективом камеры распаковала конверт, где лежало письмо-приглашение от ВУЗа. Зрители успели рассмотреть данные о месте жительства на пакете. Как выяснилось, по указанному адресу располагается жилой комплекс премиум-класса «Лира», где стандартная месячная плата за аренду квартиры составляет около 180 тысяч рублей. Читать далее.

Обещал помочь арестантам по «московскому делу» и «кинул» их

Навальный обещал своим «сторонникам», участвующим в нелегальных митингах, финансовую помощь и полную оплату их административных штрафов. Подробности.

Однако он решил отделаться «малой кровью», и выплатил фигурантам «московского дела» всего по одной тысяче рублей в качестве финансовой поддержки. Всего он «расщедрился» на 13 тысяч рублей. Читать далее.

Предательство фигурантов «московского дела»

Навальный и его команда устроили вечеринку в день оглашения приговоров фигурантам "московского дела", которые были арестованы после несогласованной акции 27 июля. Заседания, по итогам которых некоторые нарушители закона получили реальный сроки, прошли 3 сентября. Тем же вечером члены ФБК устроили вечеринку в честь выставки работ младшего брата Навального — Олега. Читать далее.

Провал стратегии «Умного голосования»

Большинство депутатов московского парламента, получившие поддержку «Умного голосования», отказались выполнять политический заказ Навального. А те, кто принял его условия, уже за это поплатились. В частности, отметившаяся рядом скандалов в стенах Мосгордумы депутат Елена Шувалова висит на волоске от исключения из партии. За срыв работы государственного органа и приглашение на официальные мероприятия «банды ФБК» главный московский коммунист Рашкин инициировал вопрос лишения Шуваловой партбилета. Таким образом, Навальный может окончательно остаться без редкой поддержки. Читать далее.

ФБК признан иностранным агентом

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск ФБК, который оспаривал решение Минюста, и признал законным включение организации Навального в список иностранных агентов после выявленных фактов иностранного финансирования. Читать далее.

Фонд поддержки ФБК в Петербурге возглавила экс-сотрудница спецслужб Израиля

Петербургский штаб блогера обзавелся новым руководителем в лице экс-кандидата в мундепы Ирины Фатьяновой. Как стало известно, активистка ранее работала в интересах израильских спецслужб. Читать далее.

Дарья Навальная призналась в употреблении наркотиков и сексе с женщинами

Дочь Алексея Навального, будучи ученицей одной из московских школ, употребляла наркотики и отправляла фотографии с «косяком» своей любовнице, с которой закрывалась в школьных туалетах для удовлетворения сексуальных потребностей. Об этом свидетельствует переписка двух школьниц. Читать далее.

Послужной список действительно внушительный и очень показательный. В нем есть все: предательство, обман доверия, финансовые махинации, работа в интересах иностранных заказчиков, фейковый «компромат» и многое другое. У Алексея Навального год выдался весьма насыщенным. Будем с интересом наблюдать за новыми свершениями уже в 2020 году.