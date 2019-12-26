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Итоги года для Навального: дочь-лесбиянка, миллионы на отпуска, ФБК-иноагент

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Итоги года для Навального: дочь-лесбиянка, миллионы на отпуска, ФБК-иноагент

В конце года принято подводить итоги. Интересно проанализировать, что успел сделать за 2019 год Алексей Навальный.

Он ежегодно становится участником разного рода скандалов, связанных с безуспешными попытками стать частью политической жизни России. Его неоднократно арестовывали за организацию незаконных митингов, он становился участником коррупционных дел. Но 2019 год выдался особенно ярким.

Спонсоры перечислили Навальному на биткоин-кошелек больше 60 миллионов

Неизвестные спонсоры регулярно перечисляют Алексею Навальному финансовые «поощрения» либо перед, либо после выхода каждого «расследования». Всего блогер получил на свой биткоин-кошелек 62 миллиона. Платежи поступали анонимно, но сам факт перевода фиксировался. Читать далее.

Итоги года для Навального: дочь-лесбиянка, миллионы на отпуска, ФБК-иноагент

Навальный потратил на отпуска около 50 миллионов

За 2017-2019 год Навальный потратил на зарубежный отдых около 47 миллионов. По данным некоторых СМИ, эта сумма может быть больше - 53 миллиона рублей. Перед поездками он снимал средства с биткоин-кошельков, основная часть которых перечислялась туда в качестве «донатов» для поддержки ФБК (признан иноагентом). Читать далее.

Итоги года для Навального: дочь-лесбиянка, миллионы на отпуска, ФБК-иноагент

Даша Навальная поступила на «бесплатное» обучение в Стэнфорд

Дочка Навального Дарья рассказала о том, каким образом она стала студенткой престижного американского учебного заведения — Стэнфодского университета. Навальный, ради поступления дочери на «бюджет», «провернул аферу», указав в документах на получение стипендии, что зарабатывает меньше 120 тысяч долларов в год. Навальный, по его собственному признанию, зарабатывает больше. Кроме того, многие эксперты отмечают, что бюджетного обучения для иностранных студентов не существует в принципе. Читать далее.

Даша Навальная

Арендовал квартиру стоимостью 180 000 рублей в месяц

Во время объявления радостной новости о поступлении в университет, Дарья перед объективом камеры распаковала конверт, где лежало письмо-приглашение от ВУЗа. Зрители успели рассмотреть данные о месте жительства на пакете. Как выяснилось, по указанному адресу располагается жилой комплекс премиум-класса «Лира», где стандартная месячная плата за аренду квартиры составляет около 180 тысяч рублей. Читать далее.

Обещал помочь арестантам по «московскому делу» и «кинул» их

Навальный обещал своим «сторонникам», участвующим в нелегальных митингах, финансовую помощь и полную оплату их административных штрафов. Подробности.

Итоги года для Навального: дочь-лесбиянка, миллионы на отпуска, ФБК-иноагент

Однако он решил отделаться «малой кровью», и выплатил фигурантам «московского дела» всего по одной тысяче рублей в качестве финансовой поддержки. Всего он «расщедрился» на 13 тысяч рублей. Читать далее.

Предательство фигурантов «московского дела»

Навальный и его команда устроили вечеринку в день оглашения приговоров фигурантам "московского дела", которые были арестованы после несогласованной акции 27 июля. Заседания, по итогам которых некоторые нарушители закона получили реальный сроки, прошли 3 сентября. Тем же вечером члены ФБК устроили вечеринку в честь выставки работ младшего брата Навального — Олега. Читать далее.

Провал стратегии «Умного голосования»

Большинство депутатов московского парламента, получившие поддержку «Умного голосования», отказались выполнять политический заказ Навального. А те, кто принял его условия, уже за это поплатились. В частности, отметившаяся рядом скандалов в стенах Мосгордумы депутат Елена Шувалова висит на волоске от исключения из партии. За срыв работы государственного органа и приглашение на официальные мероприятия «банды ФБК» главный московский коммунист Рашкин инициировал вопрос лишения Шуваловой партбилета. Таким образом, Навальный может окончательно остаться без редкой поддержки. Читать далее.

Итоги года для Навального: дочь-лесбиянка, миллионы на отпуска, ФБК-иноагент

ФБК признан иностранным агентом

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск ФБК, который оспаривал решение Минюста, и признал законным включение организации Навального в список иностранных агентов после выявленных фактов иностранного финансирования. Читать далее.

Итоги года для Навального: дочь-лесбиянка, миллионы на отпуска, ФБК-иноагент

Фонд поддержки ФБК в Петербурге возглавила экс-сотрудница спецслужб Израиля

Петербургский штаб блогера обзавелся новым руководителем в лице экс-кандидата в мундепы Ирины Фатьяновой. Как стало известно, активистка ранее работала в интересах израильских спецслужб. Читать далее.

Дарья Навальная призналась в употреблении наркотиков и сексе с женщинами

Дочь Алексея Навального, будучи ученицей одной из московских школ, употребляла наркотики и отправляла фотографии с «косяком» своей любовнице, с которой закрывалась в школьных туалетах для удовлетворения сексуальных потребностей. Об этом свидетельствует переписка двух школьниц. Читать далее.

Итоги года для Навального: дочь-лесбиянка, миллионы на отпуска, ФБК-иноагент

Послужной список действительно внушительный и очень показательный. В нем есть все: предательство, обман доверия, финансовые махинации, работа в интересах иностранных заказчиков, фейковый «компромат» и многое другое. У Алексея Навального год выдался весьма насыщенным. Будем с интересом наблюдать за новыми свершениями уже в 2020 году.

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