Песков объяснил, для чего создавался «нормандский формат»

Москва, 26 декабря. «Нормандский формат» был создан в целях решения проблем украинцев, с Грузией — иная структура проблемы. Об этом заявил в четверг журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков, комментируя инициативу Грузии по работе с Россией в формате, идентичном «нормандскому», указал на то, что такой формат уникален и был сформирован для Украины, с Грузией же структура проблем другая.

«Нормандский формат — уникален, он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта», — объяснил пресс-секретарь главы государства.

В случае с Грузией, по словам Пескова, речь идет о двусторонних отношениях Москвы и Тбилиси. Он обратил внимание на то, что проблема носит совершенно иной характер.

«Структура проблемы иная, поэтому у каждой структуры должен быть свой формат», — резюмировал он.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что существующие с Россией виды переговоров имеют технический характер и не приносят эффекта. Следовательно, по ее словам, для Тбилиси было бы продуктивным вести диалог с Москвой по аналогии с «нормандским форматом».

Напомним, в июне 2019 года в Тбилиси начались массовые протесты. Участники беспорядков собрались у здания парламента и выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Силовые структуры Грузии были вынуждены разгонять митинг при помощи слезоточивого газа. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию с 8 июля. Кабмину России поручено обеспечить возвращение россиян на родину.