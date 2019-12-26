Украинский политолог сбежал из студии «России 1», обидевшись на слова о Донбассе

Москва, 26 декабря. Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В студии шла дискуссия, во время которой телеведущий Евгений Попов указал Белову на то, что тот бездействовал и спокойно сидел на диване «с куском пиццы во рту», в то время как жители Украины убивали своих соотечественников в Донбассе.

Политолог попытался ответить Попову. Он не смог привести аргументов в свою пользу. Белов также не нашел поддержки и у других участников программы. Украинский политолог сбежал из студии «России 1».

«Гордей Белов сам себя высек. Обиделся на «пиццу». И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды», — прокомментировал поступок позже Попов в социальной сети Instagram.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.