Путин проведет международные переговоры и посетит Большой театр

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин в четверг проведет международные телефонные переговоры, а вечером посетит новогоднее мероприятие в Большом театре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У Путина запланированы международные переговоры, о которых Кремль проинформирует позднее. Еще несколько рабочих встреч непубличного характера проведет Путин в четверг, вечером у него будет в Большом театре мероприятие, посвященное встрече Нового года», — сообщил пресс-секретарь президента.

Российский лидер примет участие в заседании Государственного совета по вопросам развития военно-промышленного комплекса и государственной аграрной политики, сообщил представитель Кремля. На совещании выступят российский лидер, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, главы администраций Тамбовской и Липецкой областей Александр Никитин и Игорь Артамонов.